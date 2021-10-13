許多人走進故宮欣賞限展「國寶」水墨畫時，往往略感失望發現「畫好黑！」肉眼幾乎看不出畫中細節。故宮書畫文獻處副研究員何炎泉表示，古畫確實會因為時間久遠而黯淡，幸而當代數位科技、媒介多元，此次三寶合體展出，也在策展手法上創新，要讓觀賞者都能「看得見！」

由於〈谿山行旅〉完成已有千年，〈早春圖〉與〈萬壑松風圖〉也都有900多年歷史，三者又都是絹畫，纖維的老化變黃在所難免，此次故宮除了在202展櫃呈現三幅國寶畫，也針對觀眾不易看清畫面而進行多元策展，包括在206展間規畫85寸的8K電影，不斷播放三張作品的高清畫面，另有3台小螢幕播放局部細節。

三件國寶畫作除了看其本身的構圖、細節，也看對後世的影響，以及後人倣作的不同詮釋手法。此次於204展間可看到受三家風格影響的九幅繪畫，從元代至民國，均呈現了後人汲古創新的風貌，故宮書畫文獻處處長林麗江以元代曹知白的〈山水〉為例，「形體開始解散，看到比較多是筆墨。」看的是線條和筆墨變化，山變得虛無飄邈。

「筆墨展現的是人格，中國畫慢慢轉向筆墨強調」林麗江指出，繪畫尺寸也變小，非常適合是文會時互相賞析，交流情感的工具，而不只是要呈現真實的大自然。「如明代董其昌說法，若要看自然，就去看大自然；若要看畫，就是看筆墨。」她也指出中國山水畫轉變的關鍵時期就是在元代，到明代已更為強調筆墨的強勁，「至於是不是有三度空間，是不是合理，已不是當時關注的要點，因為在宋代這些就已經做到了。」

蘇東坡時曾言：「論畫以形似，見與兒童鄰」林麗江指出，由此可看出宋代已不追求畫的真實性，她表示：「在繪畫已達像的最高峰時才會往另一個方向前進，這和西方繪畫也類似」從寫實到印象派，林麗江指出中國畫其實也有這樣的過程，而且開始得很早。又如藍瑛〈仿李唐層巖紅樹〉會發現畫中山水如夢境般極不真實，與北宋三家相較，即可看出中國繪畫的發展與變化。