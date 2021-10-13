桃園機場捷運通車營運近5年來，始終秉持提供安全乘車環境及優質服務品質為首要宗旨，2021臺灣服務業大評鑑，主辦單位透過秘密客搭乘機場捷運，實際體驗第一線工作人員所提供的貼心、優質服務，讓桃園機場捷運從364家企業脫穎而出，榮獲「軌道運輸類金牌獎」，成為全台軌道業服務品質之冠。頒獎典禮13日在台北君悅酒店舉行，桃捷公司董事長劉坤億、副總經理陳定漢共同出席領獎，與全體同仁共同分享榮耀。

在新冠肺炎疫情嚴重衝擊機場捷運營運的時空環境下，桃捷公司榮獲2021台灣服務業大評鑑「軌道運輸類金牌獎」，劉坤表示，新冠肺炎疫情對台灣的公共運輸影響甚鉅，桃園機場捷運受到的衝擊尤其嚴重，自去年3月桃園國際機場啟動邊境管制，桃捷公司很清楚作為邊境防疫的第二道防線，除了確保系統運轉的穩定可靠，更必須以防疫為第一要務，保護旅客和員工的健康及安全，19個月以來桃捷公司做到了旅客和員工零感染。

劉坤億更感謝在艱難的環境下，堅守崗位、謹守本分，每一天戰戰兢兢的執行每一項工作任務的同仁，以及各部門都能夠一體同命，力行撙節、開拓財源以減少營運虧損。隨著國內疫情趨緩，透過同仁陸續發掘「桃園捷運人」的故事，不論是準備搭機出國勇敢追夢的留學生，或是努力工作存錢購屋準備結婚的小資上班族，能和桃捷每一位同仁一樣，都在嚴峻的疫情下堅韌地工作生活，並且懷抱希望、做好隨時重新啟程的準備，直達美好。 由工商時報主辦的台灣服務業大評鑑已邁入第10年，10年來紀錄了台灣每一個階段服務的進步及型態轉變，為台灣企業服務品質不斷向前進步的重要推手之一。

今年除了桃捷公司榮獲「軌道運輸類金牌獎」之外，桃園市政府研考會1999便民專線也再次蟬聯「市政府便民專線類金牌獎」，讓桃園市政府拿下全國唯一雙冠軍的亮眼成績。