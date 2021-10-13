亞銀為亞洲發展中國家再增加200億美元氣候融資 18:402021/10/13 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣週二表示，該銀行將把2019-2030年的氣候融資目標提高200億美元，達到1000億美元，並打算在下個月蘇格蘭舉行的COP26氣候大會上提出讓燃煤電廠退役的概念。 此前在2018年宣佈的目標是，未來十年為亞洲發展中國家提供800億美元氣候融資。 新增的200億美元融資將為減緩氣候變遷的努力提供支持，包括低碳能源、氣候調適專案以及民間部門專案。 機械業出口值 連13個月成長 全年挑戰310億美元新高 買氣開紅盤 高雄開就賺發票登錄近2億 #億美 #氣候 #融資 #亞洲 #發展中國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－新能源政策紅利產業 撐起中國新氣候 04:102021/10/13 全球財經 經濟部重申公投若過關 一年將少137億度電 三接外推環差初審 環團嗆中油答非所問 04:102021/10/13 焦點要聞 兩大OTT 價格戰打到內容戰 04:102021/10/13 產業特刊 黨國大老之子爆靈骨塔吸金百億 財團名人都受害恐血本無歸 08:442021/10/13 社會 落實ESG 第一銀行獲首屆「台灣永續行動獎」二大獎項 16:582021/10/13 財經 綠色寶島債券很夯 德意志銀行再攻一檔 13:222021/10/13 財經 南市將辦全運會 獲1.7億修場館 04:102021/10/13 地方新聞 台塑生醫抱現金殺2.3億 便宜買士林官邸豪辦 16:212021/10/13 財經 身價1200億爆註銷9公司逃回台灣 張庭林瑞陽上海露面了 18:282021/10/13 娛樂 開卷書摘》重新觀看當代亞洲樣貌 08:302021/10/13 生活 陸地產商再爆雷 新力控股無力償債 04:102021/10/13 全球財經 財經熱門新聞 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 半導體、航運災難結束了？ 操盤老手：就看2大浮木何時出現 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 全球恐爆「股房雙殺」 房價最慘崩逾20％ 他們1動作成關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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