1輛賓士轎車前天（11日）行駛在國道內車道欲切至中線道時，因天雨路滑發生打滑，整輛車竟360度在地面旋轉，最後一路橫跨4線道，直接「轉正」車頭朝向下匝道方向駛離，不偏不倚地開出交流道，彷彿什麼事情都沒發生，離奇1幕全被拍下，網友笑說「為什麼一樣下交流道，他的比較好玩」、「現在下交流道要這麼浮誇就是了」。

知名汽車達人「Andy老爹」日前在臉書粉絲專頁分享1則影片，影片出自抖音（Tik Tok），時間顯示為2天前（11日），1輛轎車在大雨天行駛在國道，而轎車左側有1輛白車正準備從內車道切至中線道，疑似因天雨路滑竟發生失控打滑，轎車當場在路面上360度大旋轉，接著發生驚人的1幕。

轎車旋轉360度華麗下交流道 離奇轉正若無其事1幕網看呆（取自「Andy老爹」臉書粉專）

影片中，白車先是翻轉到車頭正對向後方車輛，接著又繼續翻轉，而恰巧該路段是一旁即匝道交流道，白車竟十分幸運地翻轉成車頭直向交流道下車方向，並直接開入匝道離開，等於是白車轉了360度、不偏不倚地原到原本方向下匝道，離奇的1幕全被後方車輛紀錄下；粉專PO文也笑說「只能說，他技術真的不錯。」

其他網友留言說，「為什麼一樣下交流道，他的比較好玩」、「現在下交流道都要這麼浮誇就是了」、「怕被後車拍到車牌，這樣下交流道，拍不到了吧」、「是運氣好橫跨4線道沒被撞」、「下個交流道有需要這麼華麗嗎」、「原來是假打滑，真下交流道」、「你看看，一個move對了，內車道也能順順下交流道，沒人說他螃蟹車」。