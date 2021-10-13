台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，在最後倒數10天階段，身兼民進黨黨主席蔡英文總統今在中常會表態，將大力支持國防委員會立委陳柏惟，不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品。對此，前民進黨立委李俊毅表示，這次罷免案，他個人觀察覺得陳柏惟真的非常危險，因為現在的情況是黨內下動員令，可能也保不住陳柏惟。

前民進黨立委李俊毅。(圖/資料照)

李俊毅13日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」說，被主持人問及蔡英文表態挺陳柏惟後的看法，李俊毅說，若先從往例來看，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案能夠保住，是因為民進黨積極動員，但這次黨內還沒有下動員令，黨內其實很擔心一件事是即便下了動員令，可能也保不住陳柏惟，因為如果動員令下了能保住，黨內早就下了。主持人翟翾接著詢問，所以現在綜觀來看是不穩對不對？李俊毅說，如果現在傾全黨之力都保不住的話，這樣漏氣(台語)就漏大了，這樣對民進黨的傷害反而是會擴大的。

對於蔡總統下令保陳柏惟罷免，李俊毅說，他覺得陳柏惟真的非常危險，如果到現在還在討論罷免有沒有道理，其實都已經箭在弦上，來不及了。陳柏惟陣營如果想正面迎戰，就應該進到要罷免他的人的活動範圍，但目前看來，他個人論述並沒有足夠的說服力。李俊毅強調，不論結果如何，這對台灣的社會是有正面教育的。但在對立激化下，不論結果如何，都不利於台灣內部團結，這是他想強調的重點。