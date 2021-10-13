雲林縣全運會代表隊出征，縣長張麗善（前左）授旗目標10面金牌。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

110年全國運動會16日起在新北市舉行，雲林縣代表隊13日在縣長張麗善授旗下，準備參賽爭取佳績，上屆全國運雲林代表隊獲得8金8銀10銅，此次雲林代表隊共322名選手，將參加18個競賽項目，希望突破上屆成績，目標10面金牌。

雲林縣今年承辦110年全中運，選手們在家鄉全力以赴，創下歷年佳績，共拿下22金23銀26銅，許多選手瞄準此次全國運加強練習，希望超越自我為雲林增光，張麗善13日特別在縣府大禮堂，為選手們授旗鼓勵。

張麗善表示，雲林隊選手們平常非常辛苦的訓練，期待在這次全國運展現佳績，雲林縣政府非常重視所有賽事，積極推廣運動風氣，在不同比賽項目中，聘請專業教練加強選手訓練，選手們也努力自我要求，希望大家在全國運為自己與雲林縣爭光，目標10面金牌。

張麗善說，雲林縣培育出許多優秀選手，包括田徑傳奇李福恩、羽球球王李謀周，新世代有陳彥博、陳奎儒、鄭竹玲、蔡瀞瑢、楊睿萱，希望雲林隊選手能以他們為榜樣，發揮運動員奮戰拚博的精神，成為雲林之光、台灣之光。

縣教育處處長邱孝文提及，雲林隊共有322名選手，參加18個項目，疫情期間，選手們在縣內進行相關訓練時，縣府特別注重教練與選手的疫情防範工作，就是要讓選手們安心訓練、順利拿獎。

雲林縣政府也在授旗現場舉辦「運動i台灣」成果展，張麗善指出，選手在舞台上展現成果，證明「運動i台灣」相當成功，希望透過此次成果展表揚績優團隊與教練，持續讓運動人口更加擴增。