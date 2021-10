「2021台中國際動畫影展」歷經長達六天的評選過程,今(13)日在頒獎典禮中由市長盧秀燕偕同決選評審團共同揭曉得獎名單。評審團從初選入圍的69部精采作品中針對故事結構、美術風格、媒材運用、音效設計及動畫技術等進行多次討論,最終決選出9部優秀作品。「短片競賽首獎」由中法合製的作品《河岸》(Step into the River)獲得;印度導演巴拉朗姆杰《河流的起點》(Story of a Beginning)獲得「學生短片競賽首獎」。國內動畫界眾所矚目的「台灣短片競賽」與「台灣學生短片競賽」首獎,則分別由楊子新導演的《轉啊》和連俊傑、李柏翰共同執導的《蘊.孕》並列共享榮耀;「台灣學生短片競賽」得主則為劉力瑜、王姝妍共同執導的《這個比較甜》脫穎而出。

台中市長暨影視發展基金會董事長盧秀燕頒發最受矚目的台灣競賽的兩項首獎。盧市長表示,此屆動畫短片競賽作品徵件創下歴屆新高,其中台灣投件的動畫作品超過400部,可顯見台灣動畫創作能量豐沛,無論是創作媒材或多元議題表現,都相當令人驚豔。市長也強調台中市政府會持續支持推動「臺中國際動畫影展」,讓更多國內外動畫創作者把台中做為動畫作品能在亞洲曝光最重要的舞臺。

左起:《蘊.孕》導演李柏翰與連俊傑、《轉啊》導演楊子新、市長盧秀燕、執行長林筱淇。

「台灣短片競賽」首獎讓決選評審團難以抉擇,經過激烈討論最終決定讓作品並列首獎,分別為楊子新導演《轉啊》(Spinning)與導演連俊傑與李柏翰共同執導《蘊.孕》(Inside),二部作品都得到評審團的垂青。「台灣學生短片競賽」首獎得主則由劉力瑜以及王姝妍兩位導演所創作的《這個比較甜》(This one is sweeter)獲得。

市長盧秀燕頒發台灣短片首獎給《這個比較甜》導演王姝妍。

曾以動畫短片《多幾咧?》獲「2019年TIAF台中國際動畫影展」學生短片競賽首獎,本身即是台中人的楊子新表示,今年以《轉啊》(Spinning)再度拿下「台灣短片競賽」首獎相當欣喜,這次作品以自身故事為發想,踏上追憶大台中的家族歷史冒險旅程故事,美妙的配樂及流暢的轉場引領觀眾將目光轉進台中市各大觀光景點,在趣味與哲學間取得平衡;至於《蘊.孕》(Inside)的獲獎,導演連俊傑表示使用了複雜精細的模擬剪紙技術描繪生命的錯綜差異性,以饒富詩意的方式闡述人的內在如何形成、進而茁壯。

今年度「短片競賽」首獎,由台中影視發展基金會執行長林筱淇頒給中國導演馬維佳的《河岸》。林執行長表示,《河岸》這部作品淒美有力地描繪了人性下各種令人心碎且可怕的選擇,也呈現了創傷過後,仍舊可以被良善所療癒的一面,以魔幻寫實的劇情擄獲評審青睞,打敗2716件報名作品獲得首獎,實屬不易。導演雖無法出席頒獎典禮,仍以預錄影片捎來得獎感言也表達對台灣及台中市政府的感謝。來自法國的《毀滅世界進行曲》(Mondo Domino)和《午夜驚魂》(The Night Watch)則分別拿下「評審團獎」和「傑出創作獎」。

國際競賽的「學生短片競賽」獎項,由印度動畫《河流的起點》(Story of a Beginning)獲得首獎,以「河流的起點是什麼?」作為整個作為動畫故事的核心,此作品簡潔明確地點出現今人類與生命應對的盲點;以微觀的視角帶領觀眾體驗生命的無常的《蜉蝣日記》(Dayfly)以流暢自然的視覺風格獲得「評審團獎」肯定。3D動畫《抬棺》(Carried Away)則以魔幻的轉場精彩奪取觀眾眼球獲得「傑出創作獎」。

由台中市新聞局主任秘書陳瑜頒發的二項會外賽獎項,其中「觀眾人氣票選獎」由《棺材》(Carried Away)以些許差距擊敗《困》再度獲得觀眾喜愛,前者描述大學生抑鬱的宿舍生活,以魔幻的轉場精彩奪取眼球;後者則是一段士兵困在洞穴裡努力生存的故事,兩部影片皆巧妙的呼應今年影展主題「維度-空間」。另外由130位兒童評審共同票選出的「最佳兒童短片獎」則由《這個比較甜》(This one is sweeter)拿下,該片以壓倒性的票數獲得兒童的青睞。

本屆影展貴賓大合照,市長盧秀燕,執行長林筱淇,副執行長林盈志,節目總監張晏榕,決審評審克里斯阿姆斯登Chris Armsden、簡拉卡Janaka Rajapakse、王世偉、黃勻弦,初審評審邱顯源,客座策展人王綺穗。

今年決選評審團主席由曾任迪士尼工作室的美國製片凱文蓋格Kevin Geiger擔任,他表示,本次許多高水準動畫作品投件角逐,且學生短片競賽創作品質不輸給業界動畫,讓評審在評選過程中相當難以抉擇,而來自美國資深動畫特效師克里斯阿姆斯登Chris Armsden和目前任職於台南藝術大學藝術與影像美學研究所副教授簡拉卡Janaka Rajapakse則強調,參賽作品使用的創作媒介和應用技術相當純熟也充滿創新思維,能參與評選工作相當榮幸;此外台灣動畫導演王世偉,與去年以《山川壯麗》獲台中國際動畫影展台灣短片首獎的動畫導演黃勻弦則表示,本次作品原創性與完整度都很高,也體現出各國文化、創作精神及動畫產業的實力,更傳遞動畫創作者對當代社會與國際現況的觀察,是影展相當可貴的交流。

今(13)日頒獎典禮由喜愛創作的藝人蔡燦得主持,為典禮增添熱鬧氣氛,影展也於13日在新時代凱擘影城圓滿落幕,影展期間吸引許多民眾共同參與影展盛事,影迷朋友大家也都相約明年台中見!更多得獎影片詳細資料,請至台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com和官方FACEBOOK粉絲頁(facebook.com/tiaf.taichung )查詢。

2021台中國際動畫影展今(13)日圓滿落幕,今年策畫之節目內容與大師講座活動皆獲得極大迴響,國內外動畫影人齊聚台中共襄盛舉,增添台中藝界光彩。為吸引更多民眾前來台中,台中市政府於10月10日至12月9日舉辦「第三屆台中購物節」,活動期間只要到台中市消費,並登入台中購物節APP,消費累計滿五百元即可獲得1次抽獎機會,天天抽1000組5千元、週週抽10組10萬元、月月抽1組百萬元現金獎,最後壓軸還有麗寶集團贊助的精品好宅一戶,市長盧秀燕更針對台中市民專屬加碼週週抽10萬2組,月月抽百萬1組。詳細活動說明,請至台中購物節官方網站(funtaichung.tw/2021shopTaichung)查詢。

2021台中國際動畫影展「國際競賽」得獎名單如下:

一、【短片競賽 Short Films】

首獎 Grand Prix

《河岸》Step into the River|中國、法國 China France|馬維佳 MA Wei-Jia

評審團獎 Jury Distinction

《毀滅世界進行曲》Mondo Domino|法國 France|蘇基 Suki

傑出創作獎 Outstanding Work

《午夜驚魂》The Night Watch|法國 France|朱利安雷古奈德 Julien REGNARD

二、【學生短片競賽 Student Short Films】

首獎 Grand Prix

《河流的起點》Story of a Beginning|印度 India|巴拉朗姆杰 Balaram J

評審團獎 Jury Distinction

《蜉蝣日記》Dayfly|中國 China|易寶星辰 YI Bao-Xing-Chen

傑出創作獎 Outstanding Work

《抬棺》Carried Away|法國 France|艾蒂安費格內瑞、曼農開利、約翰凱洛、阿洛特魯茲、琴巴普蒂斯特艾斯蓋瑞 Etienne FAGNÈRE Manon CARRIER Johan CAYROL Alo TRUSZ Jean-Baptiste Escary

三、【臺灣短片競賽獎 Taiwanese Short Films】

首獎 Grand Prix

《轉啊》Spinning|臺灣 Taiwan|楊子新 YANG Tzu-Hsin

《蘊 · 孕》Inside|臺灣 Taiwan|連俊傑、李柏翰 LIEN Chun-Chien LEE Po-Han

四、【臺灣學生短片競賽 Taiwanese Student Short Films】

首獎 Grand Prix

《這個比較甜》This one is sweeter|臺灣 Taiwan|劉力瑜、王姝妍

LIU Li-Yu WANG Shu-Yen

五、【票選獎 Popular Awards】

最佳兒童票選獎 Children’s Choice Award

《這個比較甜》This one is sweeter|臺灣 Taiwan|劉力瑜、王姝妍

LIU Li-Yu WANG Shu-Yen

觀眾人氣票選獎Audience Award

《棺材》Coffin|法國 France|蔡源青、納丹克拉巴特、黃厚植、米可拉杰詹尼威、曼丁白雷本、提歐特朗能告克 CAI Yuan-Qing Nathan CRABOT Hou-Zhi HUANG Mikolaj JANIW Mandimby LEBON Théo TRAN NGOC