震旦集團旗下互盛10月即將成立滿37周年，13日就迎來好消息，獲得財政部臺北國稅局頒發「臺北市110年度績優營業人」獎項且接受表揚。互盛表示，將持續以正派經營的原則服務顧客，誠實履行納稅義務，讓政府有充足的資源，增進全民福祉，回饋社會。

10月互盛正適逢成立屆滿37周年，將推出「綠色辦公解決方案」與「減碳節能服務」，協助企業攜手企業重視環保，響應碳中和，將減碳節能服務導入辦公生活，更超前部署預防疫情在秋冬捲土重來，隨時可啟動分流、異地辦公。

互盛也推出周年慶好康優惠，即日起至10/31前，購買指定綠色居家辦公商品，如辦公事務設備、視訊會議鏡頭、藍牙喇叭麥克風，即可參加3重好禮抽獎。

互盛提供「綠色辦公商品」，具備國內外環保節能認證的RICOH 辦公設備與符合國際環保製造規範的視訊會議，搭配「心動減碳服務」，顧客可透過「智能客服中心」、「行動客服App」，即時享有線上故障排除服務，藉由線上服務降低接觸風險，同時也減少交通來往的碳排放量，達到智能環保之效。

成立於1984年的互盛，主要為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，自成立以來提供具綠色環保設計的辦公設備，並秉持「追求永續發展」的理念，提供多元智能辦公解決方案，協助企業數位轉型，提倡綠色永續辦公理念。

儘管受到本土疫情影響，互盛仍積極掌握後疫情商機，增加提供遠距辦公商品與服務，包含智能視訊會議、雲端平台、資訊安全及辦公防疫商品等，以深耕現有顧客的需求及擴大新顧客市場。

因應5G及數位轉型為市場趨勢，互盛亦持續推動數位營運平台變革，導入數位行銷系統，精確掌握顧客需求；以智能服務中心為核心，提供數位化、智能化的精緻服務，創造更高的顧客滿意。同時引進多元智能設備，以因應疫情後加速變遷的未來。

互盛始終以顧客需求為核心，提供企業符合未來趨勢的解決方案，不論是超前防疫、環境保護、數位轉型，皆以「顧客至上」的服務信念，為企業量身規劃的永續經營辦公流程。協助企業建置符合預算與需求的智能科技設備，鼓勵企業使用環保節能標章商品，讓企業無痛即刻導入「綠色辦公流程」，將綠生活理念內化為習慣，以綠色智能服務，維持企業營運。