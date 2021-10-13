蔡英文總統於國慶日發表談話中提到四個堅持，引發各界關注。台灣民意基金會董事長游盈隆提出了8點觀察和感想並指出，蔡英文的「四個堅持」可能會為她的聲望重回5成做出貢獻，而蔡英文可能也對年底的「核四公投」若通過感到憂心，游盈隆也建議蔡英文趕快去買一本「亞細亞的孤兒」好好拜讀，才不會鬧笑話，同時他也認為如果分不清楚共識和分歧是值得憂慮的。

游盈隆12日在臉書上表示，兩天前蔡英文發表國慶演說「共識化分岐，團結守台灣」，各方反應陸續出來，他仔細讀了這篇演講內容後，有八點觀察和感想：

第一，關於「四個堅持」，基本上順應台灣主流民意，可能對蔡總統聲望重回五成大關做出重要貢獻。

第二，兩岸關係方面，這次國慶演說的調性聽起來比平常激昂一點，而演說中提到「...確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑」，也是新的兩岸語言，在爭取台灣民意支持上也肯定有加分效果。

第三，「接下來還要做什麼？」這個大問題，蔡英文並沒有提出任何明確的方向與目標，就像她在過去所有重大改革一樣，且戰且走，邊走邊想，中無定主，這也是當前民進黨最大的問題，至於能源政策的部分，她或許在憂慮年底公投「重啟核四」若通過所帶來的衝擊。

第四，提出「中華民國台灣」的新歷史觀，這無疑是一個新而大膽的嘗試，但這個新歷史觀能站得住腳嗎？會被台灣人普遍接受嗎？「我看是很困難，因為整個論述基本上青澀、不成熟」，蔡英文是非常小心謹慎的人，到底哪裡來的信心和使命感讓她去做這件事呢？

第五，關於台灣民間企業與宗教團體主動出面成功協助政府購買BNT疫苗，敏銳的人會立刻察覺蔡總統的口風變了，以前談起這件事，總統府和政府相關官員都把台積電放在第一位，這次蔡總統改變說法，不論基於什麼理由，這是一件好事。

第六，蔡英文說「台灣的國際形象，不再是亞細亞的孤兒；現在的我們，已經是能夠勇敢面對挑戰的堅韌之島」，「亞細亞的孤兒」一詞源自於知名作家吳濁流的小說，形容的是「台灣人」的認同處境，不是「台灣」的處境，這一點必須弄清楚。建議蔡總統趕快去買一本「亞細亞的孤兒」好好拜讀，才不會鬧笑話。

第七，蔡英文提到了中國大陸對台灣、香港、印太區域的一些不當做為，但卻隻字未提新疆和西藏問題，是一個嚴重的疏忽、缺漏和遺憾。

第八，演說主題「共識化分歧，團結守台灣」，其實也是有語病的，因為「共識」（consensus)與「分歧」(cleavage)代表兩種不同的社會現象，共識不能化解分歧，只有真誠、睿智或暴力能化解分歧，但我們不應鼓吹暴力，社會共識得來不易，是化解分歧的結果不是原因，最高當局如果對這些事情都分不清楚，是值得憂慮的。