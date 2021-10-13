民眾持1000元紙本五倍券可兌換1100元鹽水月津港文化觀光商圈發展協會的商圈券。（張毓翎攝）

台南市鹽水區每年2大慶典活動「月津港燈節」與「鹽水蜂炮」，今年不幸因為新冠肺炎疫情，分別延期及縮小規模舉辦，當地不少商家損失慘重，隨著疫情趨緩，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會配合振興五倍券，集結30個店家，趁勢推出加碼優惠，開放以1000元紙本五倍券兌換1100元商圈券，回饋來鹽水吃美食的遊客。

鹽水月津港文化觀光商圈發展協會理事長顏士翔表示，鹽水很多店家都是做吃的，今年初少了月津港燈節，鹽水蜂炮活動又禁止擺攤，店家生意大受影響，到了年中，遇到疫情最嚴峻時期，附近景點不但沒有什麼觀光客，店家也不能開放內用，其實鹽水在地人不多，如果店家只做在地人的生意，營業額有限。

顏士翔指出，去年政府第一次推出三倍券，店家都想搶客人，當時南部疫情不嚴重，店家受影響不大，但今年不一樣，到現在還有店家不開放內用，所以協會沒有再鼓勵店家推出振興券折扣，因為大家已經損失很多了，今年直接從計畫內及商圈的經費提撥做加碼優惠。

他說，民眾持1000元紙本五倍券可兌換1100元商圈券，其中加碼的100元面額使用期限到今年12月底，其餘跟五倍券同步到明年4月底；另商圈券還有一個特點，是相較五倍券面額最小僅200元，商圈券最小是50元，消費者如果點一碗50元的鹽水意麵，店家也不用為了「找零」傷腦筋。

他提到，商圈券第一階段提供100張，之後將視成效推出到今年底。協會預計在今年12月舉辦鹽水購物節，期待為在地店家創造更多商機。