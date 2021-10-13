大陸外交部發言人趙立堅13日主持例行記者會指出，中方反對任何形式的網路攻擊，反對任何機構或個人藉網路安全問題向中國潑髒水，反對個別國家一味追求本國優先，動輒以網路安全為名抹黑他國，蒙蔽人民。

據報導，美方民調顯示，大多數美國人將中國和俄羅斯視為對美國網路安全的主要威脅。美國國防部前首席軟體主管官員夏蘭日前也表示，中國在人工智慧、機器學習、網路能力等關鍵領域不斷進步，正占據全球主導地位。他將於未來幾周就中國對美國網路霸權威脅，向國會作證。

趙立堅回應指出，中國政府高度重視網路安全問題，致力於不斷提升國家網路安全水準。本周恰逢2021年中國國家網路安全宣傳周，今年的活動主題是「網路安全為人民，網路安全靠人民」，政府、企業、社會組織、廣大線民共同參與、共同構築網路安全防線。

網路安全是全球性挑戰，沒有哪個國家能夠置身事外、獨善其身，維護網路安全是國際社會的共同責任。

中方反對任何形式的網路攻擊，反對任何機構或個人藉網路安全問題向中國潑髒水，反對個別國家一味追求本國優先，動輒以網路安全為名抹黑他國，蒙蔽人民。

各國應在網路安全問題上相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，加強對話合作，共同應對網路威脅，真正讓數位技術給人民帶來福祉。