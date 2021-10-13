經濟部長王美花（左）今天出席公開場合，表示連假三天她都一直在觀察消費狀況，結論是大家都敢出來了，希望業者業績第四季能衝最高點。（圖／王玉樹攝）

五倍券發放，受疫情所苦的餐飲與服務業逐漸恢復動能，但國外解封卻面臨「缺工」問題，經濟部長王美花也注意到這點。今天說很高興五倍券上路後連假三天大家都敢出來消費，可是國外鬆綁後卻面臨找不到工人情況，她希望國內受疫情所苦的行業，回來後，大家工作都還在，業務也還在，全力衝刺讓大家第四季業績衝高點。

缺工問題正在美國浮現，雖然過去一年職缺數暴增62％，可是8月份離職人數達430萬人卻創紀錄，尤其是需要面對人群的行業如餐飲、旅館、零售、教育，顯示疫情後有人手不足窘境。

對此王美花今天出席台灣服務業大評鑑頒獎，主動提到這個缺工狀況，說全球疫情我們終於熬過去，可是非常多國家鬆綁，開放大家內用，卻找不到工人，因為封太久，很多人想回家或換工作。

她對疫情警戒期間受影響的業者與員工喊話，說這段時間讓大家辛苦了，希望回來後，大家工作還在，業務還在。

振興五倍券正式使用後的雙十連假三天，王美花每天都在看大家出來消費情形，也跑去夜市看人潮狀況。觀察後的結論是非常高興大家都敢出來，她認為我們疫情控制得非常好，能期待下一步降級可能。

王美花表示，在各種措施下，希望第四季業者業績能衝到最高點。並期待疫情鬆綁後，業者的品質能讓大家覺得更進步，更有質感，這有賴各項專業與訓練提升。