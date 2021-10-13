運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬牛、羊、豬、蛇的人在今年秋天桃花運非常旺，單身者有機會遇到優質桃花，有伴的人感情順利升溫，度過甜蜜幸福的秋冬。

▍1.生肖牛

生肖牛今年坐太歲，有伴的你，若是有婚嫁、生子、搬家的計畫，正是所謂的「一喜破三災」，現在就是最佳時機。單身者有機會在職場上遇到不錯的對象，他在工作上努力認真的模樣充滿吸引力。單身者今年秋天開始注重如何展現魅力，有不少邂逅異性的機會，能夠吸引職場上異性的目光，多與同事聊聊生活、工作煩惱，會發現他們的魅力所在，可以多留意成熟穩重、有點年紀的對象。

▍2.生肖羊

生肖羊年底依然好運不斷，不過得靠自己去爭取，這個秋天你的桃花盛開，身邊皆是優質桃花，主動爭取才能獲得選擇權。桃花運大開的你，舉手投足之間盡顯魅力，記得拋開矜持的個性，主動出擊，把握你的桃花正緣，有機會與心儀的對象展開交往。有伴的你，多費心思經營感情，多關心另一半，讓感情再次升溫。

▍3.生肖豬

生肖豬今年秋天的桃花運一路看漲，從前的舊識、職場上的夥伴，都會發現你的魅力，朋友也會幫忙牽線，請把握每一次機會，單身者極有可能認識優質桃花，對方的外在條件、背景都是你夢寐以求的，價值觀也相當契合，有望在今年秋天脫單。有伴的你，進入秋冬時節感情越來越濃厚，就算吵架也能在溝通過程越來越理解彼此，交往已久的情侶可在今年秋冬討論婚嫁事宜。

▍4.生肖蛇

生肖蛇在今年秋天得到吉星照拂，單身者會邂逅來自遠方的良緣，若有機會遇到來自其他城市，或海外歸來的異性，千萬不要錯過，若有公司外派的機會，記得用心打扮，在旅途上有機會遇到好桃花，在短時間內就認定彼此，期望能互許終身。有伴者，這個秋季很適合展開新計畫，像是搬家買房、結婚生子，讓你們感覺幸福又溫暖。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】