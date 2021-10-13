鄭怡靜（後排左二）今天回到歸仁捐贈母校歸仁國小10萬元體育獎助金。(曹婷婷攝)

今年參加東京奧運桌球勇奪混雙銅牌的歸仁子弟鄭怡靜，今天下午回到故鄉台南，先到保西國小疫苗接種站，為現場醫護打氣，受到醫護、志工熱情掌聲不斷，接著轉往歸仁區公所，也受到英雄式歡迎，她也捐贈10萬元體育獎助學金給母校歸仁國小，感謝母校栽培。

出身歸仁區的鄭怡靜，今天下午在父親鄭博文陪同下，先到保西國小活動中心疫苗接種站，送飲料慰勞醫護人員，慰勞現場醫護及防疫工作人員，現場鄉親看到她，爆出如雷掌聲，相當熱情。

她隨後前往歸仁區公所，感謝公所同仁於奧運桌球賽事期間，全程協助轉播，區長魏文貴率公所同仁於門口列隊歡迎，怡靜也感謝大家對她的鼓勵與支持，親和力十足的她，也開心與大家合影。

鄭怡靜說，回到自己的家，很高興，每次出國比賽，都能感受地方鄉親給予的支持與鼓勵，尤其這次東奧，大家相挺也帶給她更多勇氣。

她說，因新冠肺炎的關係，東京奧運延遲1年，若沒有辛苦防疫人員在最前線抗戰，她就無法順利前往日本參賽，進而奪牌，感謝衛生、民政、 警察、消防等單位，成功守護台灣。

鄭怡靜今天也捐贈10萬元體育獎助學金給歸仁國小，感謝母校對她桌球之路的栽培，希望日後也能造就更多優秀選手。校長羅俊男率領桌球隊接受捐贈，並回送「歸仁之光、世界名揚」匾額，感謝鄭怡靜。

魏文貴也代表市府頒發榮譽獎座給鄭怡靜，並贈送轄內特色產業的七甲花卉伴手禮。魏文貴說，「歸仁之光」鄭怡靜是優秀歸仁子弟，一路苦練，14歲入選台灣史上最年輕女子成人國手，東京奧運勇奪銅牌，也祝福她未來再創佳績！