為迎來比漾廣場七週年慶，籌備近半年改裝的MUJI無印良品13日改裝重開幕，原180坪擴大至200坪；比漾廣場董事長潘慧珍強調，除了獨賣台灣產豆奶、小農商品外，迎來五倍券與周年慶開打，將祭出史上最高回饋前11日化妝品單櫃3000送400，第二波還將迎來饗賓集團的「真珠」、「饗泰多」新餐廳，力拚全檔業績突破3.3億、年增3％成長。

今年比漾廣場於首11日推出化妝品單櫃3000贈400，基本回饋達13.3%已超越市場水準，更是七年來週年慶首度推出的最強回饋。另外，14日開打至11月3日也推出全館指定櫃單櫃滿2000贈200，穩居市場最低門檻。

此外因應振興券將帶來的效益，比漾廣場看好大家電換購商機，與集雅社聯手推出百貨最強十足回饋，集雅社大家電單櫃滿10000贈1100， 同時，振興券加碼祭出「振興週週抽3C」活動，從SAMSUNG 65吋QLED 4K電視到HONDA FIT汽車大獎，目標力拚振興券收單超越去年一倍。 比漾廣場總經理周寶文指出，為迎來七週年慶，籌備半年來陸續端出2F無印良品擴大改裝開幕，除了導入最新概念的「聯連市」市集，同時比漾廣場也獨家加碼，顧客持比漾卡於無印良品消費，更獨享全台唯一的比漾卡x無印良品單櫃3000贈200。 此外秋改最高潮，將落在11月上旬，迎來饗賓餐旅事業旗下2支最潮的時尚餐飲包括饗泰多、真珠等，也一舉讓饗賓餐旅事業與比漾廣場合作品牌一口氣增加到3支，未來在比漾廣場的整體業績量體也將突破億元。