面對歐盟最快將於2026年起開徵碳關稅，朝野立委同聲呼籲環保署應儘速修法或是制定《氣候變遷法》，協助排碳大戶與中小企業具體達成國內減碳、減排目標。國民黨立委林奕華直言，環保署面對相關修法議題，只聞樓梯響，面對要徵收多少碳費問題，更閃避不談，而環保署消極鴕鳥心態，恐犧牲台灣產業的國際競爭力，並葬送國人的健康。

林奕華指出，面對氣候變遷，政府當務之急就是儘速制定有效的減碳、減排目標與方法，以確保產業競爭力並兼顧國人健康權益，環保署之所以遲遲不敢提出修法版本，最主要的原因就是卡在碳費定價的問題上。

林奕華直指，其實環保署去年就委託倫敦政經學院針對我國碳定價進行研究，根據倫敦政經學院的建議，每公噸的碳定價應該至少收取新台幣300元，才能有效減少碳排，與我國產業高度競爭的韓國，也收取每公噸約新台幣450元的碳費。

她說，但環保署竟在中文版研究摘要中隻字未提，也不敢比照鄰國主張收取一定金額的碳費，只想拖延到訂定子法時再予以處理，顯然環保署與經濟部的角色錯亂。

林奕華建議，環保署應該站在環境保護的立場，及早對碳定價有具體主張，好讓產業能充分準備，而非把自己當成經濟部，自我限縮認定碳定價必會影響經濟發展，徒給廠商未來可能是低碳價的想像空間。

林奕華認為，環境破壞的影響不是五年、十年而是百年、千年，更涉及世代正義問題。倘若政府再不正視氣候變遷的影響，蔡英文總統宣示2050淨零碳排最後恐又淪為一場空話！