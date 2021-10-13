立委陳柏惟。(圖/中時新聞網)

【LIVE直播】直球對決刪Q總部！ 陳柏惟出席罷免案公辦說明會｜2021.10.13 @中時新聞網

台中市第2選區立委陳柏惟罷免案將於23日舉行投票，台中市選委會今晚7點將舉辦公辦電視罷免說明會，說明會採分2階段進行，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明12分鐘，將以現場直播方式進行。陳柏惟本人將會首度「正面對決」罷免案領銜人楊文元，並針對這一年來的問政、服務等成果向鄉親說明。

立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

選委會指出，依《公職人員選舉罷免法》第86條第4項，及《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》第4條規定，經領銜人及被罷免人雙方同意，今(13日)晚上7時將舉辦公辦電視罷免說明會。此外，為方便民眾以手機等行動裝置即時觀看，同步於台中市選委會YouTube網路直播。第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票門檻為7萬3744人。

楊文元針對薪水問題、陳柏惟曾上任說中火關一天、指控連署人是假公民、護航萊豬政以及個性暴躁有失立委身分提出說明。楊文元指出，罷免自始自終就是不平等的戰役，一個立委每月薪水19萬，助理費41萬，各項支出都有補助，罷免活動一直都必須仰賴支持者，有的只有平民百姓協助，我們不需要毫不關心民生的人當立委。

楊文元認為，陳柏惟開出支票後就沒打算兌現，對中火的各種問題，一直都是避重就輕，避而不談，反倒對操作政治議題興致勃勃，甚至還攻擊連署人是假公民、是猴子，還說只會投給他的11萬人負責，台中地2選區有37萬人，陳柏惟難道是要放棄另外那26萬人？同時，今年中部遭遇旱災而限水，但陳柏惟卻護航經濟部，陳柏為也護航政府開放來豬進口，甚至在直播中說美豬很好吃，在立法院的衝突中，還對國民黨立委吳怡玎施暴。

陳柏惟則說，薪水不是從上掉下來的，是選舉過程大家的捐款，否定來源就是否定選舉，也是否定去年，大家對改變的期待，罷免方擁有的資源、人工、文宣，說他們是小蝦米，這種心態我前所未見。他也指出，自己曾致電經濟部詢問中火的問題，但經濟部表示，為了要調度苗栗和彰化用電，只能夠盡量降低發電，他對此表示理解，陳柏惟承認中火沒停基一天，但不接受說他不關心台中民生。

陳柏惟表示，針對空汙問題，他也有聯絡過環保署，但這就是牴觸，難道要把黑的講成白的？台中空氣很多問題，但不能扭曲，忽略現實狀況。針對限水問題，陳柏惟聲稱，他也曾要求政府去爭取外國的海水淡化設備。

第二輪說明會，領銜人楊文忠說，肇事逃逸被報導出來後，家中經濟狀況不好，是不是因為經常出入電子遊藝場，經濟狀況才不好？ 且過往鄭捷案、小燈泡案社會案件頻傳，陳柏惟卻提出罪犯是每一個人責任。

過去在國防外交委員會質詢，喊出中國抽砂船抽砂，可能被潛艦伏擊，被海軍中將敖以智吐槽。政治不難，找回良心而已。陳柏惟質詢行政院長蘇貞昌，喜歡吃哪種蝦子，但大多數委員都會就國家重大政策質詢，陳柏惟卻寧願把時間拿來質詢蝦子。此外，陳柏惟就任一年多以來在立院14個提案，結案數為0。只給台中鄉親帶來缺水、缺電、缺疫苗，甚至可能為台灣帶來一座火力發電廠。