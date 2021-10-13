大陸新華社報導，逃亡美國被羈押近13年、遭國際刑警組織發布紅色通緝令的前中國銀行開平支行行長許超凡，自願返國受審，廣東省江門市中級人民法院13日宣判，以貪汙、挪用公款等數罪併罰，判處許超凡有期徒刑13年，併科罰金人民幣200萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。許超凡表示服從法院判決，不上訴。

經審理查明，自1993年始，許超凡利用擔任中國銀行開平支行行長、中國銀行廣東省分行業務處處長等職務便利，夥同他人採用辦理虛假貸款套取銀行資金、占有公司正常還貸資金或直接轉款等手段貪汙公款美元6221.73萬餘元、港幣1.29億餘元，挪用公款人民幣3.55億餘元、港幣2000萬元、美元1.24億餘元。

東窗事發前，許超凡於2001年畏罪外逃，2002年1月，被國際刑警組織發布國際紅色通報，在美國因洗錢、轉移盜取資金等犯罪，被羈押、服刑近13年，經他自願選擇，於2018年7月被遣返回國，接續偵查、審判。

江門市中級人民法院認為，被告許超凡的行為依法構成貪汙罪、挪用公款罪，應依法懲處。鑒於許超凡自願回國受審，到案後如實供述自己罪行，具有自首情節，認罪悔罪，依法可對其減輕處罰，對此作出上述判決。