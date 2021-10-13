電商平台夠麻吉（8472）被澳洲綿羊油大王吳進昌併購之後，且經營團隊正式易主後，近期從原本的電子票券事業向外拓展，陸續延伸出宅配美食、餐廳食材供應鏈及國際服務等新事業。夠麻吉表示，接下來也將集結台灣、澳洲、日本三地團隊，同時也引進物流、倉儲、自有商品開發等等規劃，強化營運能力。

澳台國際2020年以公開收購的方式，以每股75元收購夠麻吉9046張普通股，斥7.31億元取得夠麻吉55％股權，於今年初完成交割，夠麻吉董事會成員也全面改選，原董事長吳怡達卸下職務，擔任夠麻吉董事，由澳台國際董事長吳進昌接任新董事長。

吳進昌為1990年移民澳洲的台商，在澳洲白手起家創辦澳良國際，從賣綿羊油起家，之後再將事業版圖擴張至橄欖油、蜂王漿、葡萄酒等，曾登上澳洲百大富豪之列，素有「綿羊油大王」的稱號。

而夠麻吉過去是做團購餐券起家，在2015年團購風氣衰退之後，轉為做「吃喝玩樂」等票券事業，近年歷經業務調整，2020年改以餐券、美容類商品兩大類別為主要營運項目。 吳進昌併購夠麻吉之後，除了延伸新事業以外，也在人事上做異動，包括邀請先前在PayEasy、17Life等平台擁有多年電商經驗的林坤正與郭土木、黃明祥擔任獨立董事，並由有澳洲日本經營經驗的大兒子吳鎧圳擔任GOMAJI策略長，負責新事業發展。

夠麻吉表示，自2010年成立至今，已累積10年的消費數據，目前活躍會員人數超過600萬，累積APP總下載數突破千萬以上。全台合作店家數更突破7000家以上，在電子票券市場佔有一席之地。

展望接下來營運，夠麻吉表示，過去累積的數據資料將會是拓展未來營運的基礎，並藉此將GOMAJI的票券服務再延伸向外拓展，佈局第二事業，以GOMAJI宅配美食頻道舉例，該頻道主要協助店家在疫情期間銷售宅配到府的即時熱食、生鮮蔬菜、肉品等，朝向垂直電商發展。

此外，夠麻吉也表示，為持續優化GOMAJI電商的客戶體驗，也引進集團的資源，包括物流、倉儲、自有商品開發等，結合原先的票券業務。夠麻吉9月營收2070萬元，較上月增加21.68％，惟較去年減少39.13％。累計今年前三季營收2.14億元，年減近三成。