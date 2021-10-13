10月12日，第二屆海峽兩岸影像文化周在浙江美術館開幕，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪(中)、浙江省委副書記黃建發(右一)出席開幕儀式並參觀主題攝影展。（照片由中國台灣網提供）

為進一步加強兩岸影像文化交流，推動兩岸民眾以文化相融促進心靈相通，第二屆海峽兩岸影像文化周昨天（12日）在浙江美術館隆重開幕。中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪、浙江省委副書記黃建發、旺旺集團副董事長周錫瑋等兩岸嘉賓出席開幕儀式。

中國台灣網報導，這屆影像文化周設有杭州、溫州洞頭半屏山兩個活動現場。其中杭州主會場活動由六個展覽和一場學術研討會組成。《景觀·山悟》王達軍攝影藝術展呈現第八屆中國攝影家協會副主席王達軍的最新力作。《從「浙」裡看美麗中國》攝影作品展展出反映浙江經濟社會發展成就的優秀攝影作品。《光影瞬間·映像兩岸》攝影作品展展出兩岸50多位攝影人反映兩岸山水、人文風光、時代風貌等題材的經典攝影作品。

青年已成為兩岸影像文化交流不可或缺的重要力量。本屆影像文化周青年作品內容豐富、立意新穎、精彩紛呈，浙江傳媒學院舉辦的第二屆海峽兩岸大學生短視頻大賽、第三屆海峽兩岸大學生攝影大賽，浙江省台商台企專委會組織的「我在浙裡」在浙台青手機攝影比賽，這些活動部分獲獎作品分為三個專題展出，成為文化周的一個特色亮點。

《景觀·山悟》兩岸學術研討會以王達軍景觀攝影為研究藍本，探討景觀攝影藝術的創作規律和影像呈現與表達。

溫州洞頭半屏山活動現場將以兩岸半屏山為紐帶，舉辦第二屆海峽兩岸影像文化周洞頭半屏山專場啓動儀式、《「航」行浙裡·兩岸共拍秀》優秀影像作品展、兩岸半屏山青年影像文化沙龍、中國攝影島兩岸半屏山采風、半屏山影像文化煙花秀等活動。

第二屆海峽兩岸影像文化周由海峽兩岸影像文化周組委會主辦，浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、浙江省文化藝術交流促進會、中國圖片社、中國美術學院、浙江傳媒學院、洞頭半屏山兩岸旅遊經貿文化發展協會承辦，新華社《攝影世界》雜誌社、中新社浙江分社、浙江美術館、浙江省攝影家協會、中國電力攝影家協會、連橫紀念館、影上書房、尚圖坊協辦。