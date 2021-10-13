桃園捷運公司30億資本額僅剩3億多，面對疫情還看不到虧損終點，預計再借15億卻不用經議會，不分黨派議員都斥胡亂揮霍、債留子孫。桃捷公司推估後年疫情稍緩將轉虧為盈，強調至今還是向中央租賃方式非常不合理，將要求資產移轉，否則改為委託營運，中央自負盈虧。

國民黨議員褚春來、林政賢、徐玉樹說，機捷運量從2019年最高峰每日7.6萬人腰斬到今年僅3.5萬，每年預算還是用好用滿、執行率達9成，還持續招聘新人，30億資本額僅剩3.84億，打算借貸15億，工作報告卻隻字未提，質疑未送議會的適法性，也擔憂債留下屆。議員舒翠玲認為應該直接交給北捷營運，節省勞務跟維修費用。

民進黨籍議員劉勝全也不埋單，痛批桃捷公司是錢坑，更點名董座劉坤億不適任，直指營運前虧損12.78億元至今無法討回，明年開始還要攤提維修重置費，1年就要9.5億，推估3年內負債恐達60億。同黨議員蔡永芳呼籲要跟富爸爸鐵道局尋求奧援，彭俊豪、余信憲和劉仁照則呼籲靠廣告、場地租借等業外營收彌補，無黨議員謝美英則呼籲民間企業入股增資。

從北捷延攬來、新上任的總經理鄭德發不諱言，大眾運輸要靠本業賺錢有難度，像是香港捷運附屬事業收入占3成才有賺。桃捷公司董座劉坤億說，入出國旅客是機捷主要收入來源，但因邊境管制，去年虧損7.38億元、今年恐突破9億，公司不斷開源節流，透過調整班距、節約用水電、外包改自辦等撙節，近2年已省下2.62億元，但客運收入不足支應營運支出，經董事會決議短期借款，最快11月動支今年的2.3億，未來視需要動支，仍寄望疫情早日減緩。

劉坤億說，交通部允諾將給予桃園9.88億工程結餘款優化設備，他也提到營運前虧損12.87億元仍在持續爭取中，目前桃捷公司仍是向鐵道局承租系統營運，但要自負盈虧非常不合理，主張產權移轉和補貼營運前虧損12.87億元，否則要比照新北環狀線模式，改為鐵道局委託桃捷公司經營，虧損由中央負擔。據悉每年象徵性租金僅1000元，合約明年2月到期，產權移轉議題和營運前虧損將合併與交通部協商。