全球經濟逐漸走出疫情的陰霾，美國聯準會、各國央行也視情況展開收回超寬鬆貨幣政策，國際貨幣基金（IMF）報告中警告，各國央行政策的改變，可能將導致全球股市、房市突發性暴跌，迎來大規模的拋售。

IMF周二（12日）發布半年度的全球金融穩定報告指出，超寬鬆貨幣政策導致部分市場繁榮和金融槓桿上升，信貸緊縮可能將對經濟復甦造成極大的衝擊，屆時股市和房市或將大幅下跌。

IMF資本市場部門主管亞德里安（Tobias Adrian）受訪時表示，遭受到的衝擊主要源於各國央行，鑒於估值過高，在政策收回的速度超乎預期的前提下，可能出現大規模的拋售；此外，亞德里安也補充，通膨壓力不同以往，這也導致各國央行的計畫據有很大的不確定性。

其中IMF提到3個最大風險，分別為股市、房市和近期大漲的加密貨幣。股市自去年疫情觸底以來一路走高，股價失調的現象普遍存在，相對經濟基本面而言，股價聳立雲端，一旦經濟前景、政策出現轉折，可能將出現大幅暴跌。

房市和股市一樣，在疫情中十分熱絡，但政策的改變對房價的衝擊可能更甚股市，最慘的情形下，已開發經濟體房價可能將重跌約14%、新興經濟體約22%；不過值得一提的是，儘管房價和2008年金融危機之際一樣居高不下，但銀行的情形比當初要好上許多。

最後，加密貨幣市場規模達到2兆美元，雖然相較股票和債券市場相對較小，無法對全球金融穩定構成威脅，但鑒於其市場規模越來越大，為了降低對未來的風險，監管措施必須到位。