台南市小黃公車首創「預約站牌」，今天由市長黃偉哲(右三)等人見證啟用。(曹婷婷攝)

台南市人口最少、僅3695人的龍崎區，雖有紅11、紅12兩條小黃公車路線，但尚有中坑、土崎等5個聚落長期苦無公共運輸，台南市交通局首創小黃公車「預約站牌」，透過大數據、套疊公共運輸路線和部落人口、地理資訊進行「縫隙掃瞄」，針對這5個聚落設置5處預約站牌，即使再偏遠，也能享受公共運輸服務。

台南市為擴大偏鄉公共運輸涵蓋率，首創小黃公車預約站牌，13日由台南市長黃偉哲宣布啟用龍崎區包括土崎里活動中心、中坑里清水宮、南坑里普陀山觀音寺、大坪里活動中心及石𥕢里車埕共5處預約站牌。

黃偉哲說，看起來是小小的預約站牌，但突破傳統偏鄉運輸空間、時間限制，提供偏遠民眾行得更便利。他強調，台南從2019年起實施小黃公車，至今已有11條路線、服務4萬多人次，首創預約站牌服務，將「線」的服務擴及到「面」。

交通局長王銘德表示，預約站牌使用方式和一般小黃公車相同，2人以上共乘，在搭車前1日下午5點前撥打叫車電話或使用大台南公車APP預約功能，確認時間地點就完成預約叫車服務。

他說，可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點。且除了可約在站牌處候車，站牌周邊1公里內更可到府接送，可說是「時間」、「空間」都具有彈性的新型態公共運輸模式。收費比照公車，享有8公里免費等優惠，使用敬老卡、愛心卡可免費搭乘。

王銘德提到，預約站牌服務突破傳統偏鄉運輸的空間、時間限制，是小黃公車上路以來，長期蒐集地方需求，並和公路總局、監理所站、區公所、里長、鄉親共同集思廣益的成果。

龍崎區公所表示，中坑等5里約有1500名住戶，且幾乎都是65歲以上長者，這項服務解決長者外出不便。交通局指出，今年持續爭取中央補助經費2720萬元，將著手招標9條新小黃公車路線，「預約站牌」未來也將持續推動。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，本次5處預約站牌均由皇冠交通中華衛星車隊提供服務，叫車專線06-2912222，日前大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用。