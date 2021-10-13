台東縣海端鄉13日晚間宣布，由於南橫道路沿路有落石、土石流以及坍方，有致災的可能性，利稻村、霧鹿村14日停止上班上課。

台東縣海端鄉稍早公布，本鄉南橫山區仍持續受圓規颱風外圍環流豪大雨影響，南橫道路沿路仍時有落石、土石流及坍方，交通部公路總局-第三區養護工程處公告預警性性封閉，實有致災之虞，嚴重影響通行及上班、上課安全，故依據天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款及第五條第二款，本鄉利稻村、霧鹿村，於110年10月14日全日停止上班及上課」。