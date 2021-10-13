在理事會和農委會支持下，竹崎農會自購土地蓋農會門市，花了4年時間籌備，13日竹崎農會「農溢滿竹」門市正式開幕，可望提供農民、消費者寬敞採購空間。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

在理事會和農委會支持下，竹崎農會自購土地蓋農會門市，花了4年時間籌備，13日竹崎農會「農溢滿竹」門市正式開幕，可望提供農民、消費者寬敞採購空間。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

在理事會和農委會支持下，竹崎農會自購土地蓋農會門市，花了4年時間籌備，13日竹崎農會「農溢滿竹」門市正式開幕，可望提供農民、消費者寬敞採購空間。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

竹崎農會總幹事林孟怡期許，豐收的每一年，都能為熱愛的故鄉帶來滿足的笑顏。（取自竹崎農會臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎農會銷售門市舊址因位處鬧區，又鄰近早市，農民要買包肥料、農藥得等上大半天，總幹事林孟怡上任以來一直想解決陳年詬病，花了4年時間，在理事會支持下買到土地，更獲農委會近半經費補助，今「農溢滿竹」門市在細雨中開張，農會除祭購物好康，林孟怡更期許，豐收的每一年，都能為熱愛的故鄉帶來滿足的笑顏。

竹崎農會成立滿105年，林孟怡說，她進入農會服務20多年，最早就是經辦肥料進貨供銷業務，卻常常看到農民買個肥料、白米要等上大半天，加上早上舊門市周圍道路壅塞，貨車需等到下午才能進貨，與農民務農習慣有落差，當總幹事多年，一直想改善這個狀況。

林孟怡說，竹崎市區因住居、商家飽和，要找到適合土地相當困難，找了許久，好不容易地主願意割愛，又有理事會支持，才順利買下新門市土地，之後在農委會主委陳吉仲、立委陳明文及縣長翁章梁大力協助下，去年通過農委會「竹崎地區農會農業省工經營資材推廣示範中心計畫」補助計畫，等於新門市軟硬體1700多萬經費，有一半是農委會補助。

林孟怡說，農會賣肥料利潤薄弱，蓋新門市「不太可能回本」，卻能改善農民採購肥料等物資，甚至生活所需的動線，至於舊有的農會倉庫，將成立綠色照顧站。

今翁章梁、立委陳明文夫人廖素惠、竹崎鄉長曾亮哲、縣農會總幹事黃貞瑜、林孟怡等地方民代共同主持剪綵，翁章梁說，竹崎農會為提升服務量，搬遷至中正路，新門市廣達上百坪相當寬敞，未來農民要領肥料、買農藥，或遊客採購農產品都非常方便，鼓勵民眾帶著農遊券、振興券來嘉義縣消費，支持竹崎農會，也支持在地農業發展。

為感謝顧客支持，「農溢滿竹」開幕期間將有崎聚好物系列活動，門市購物滿300元送餐具組，滿888送購物袋，滿1000送平底鍋、茶壺、白鐵鍋、外套任選，活動期間亦有買肥料農藥即送水桶及肥料試用包等，預計活動持續到10月底，數量有限送完為止。