33歲日本男星東出昌大，去年爆出偷吃小10歲女星唐田英理佳長達3年，讓妻子渡邊杏心死離婚，至今連3個小孩的贍養費都還沒付過，渣男行徑被罵翻！只是相較於前妻一人扶養3個小孩、唐田英里佳演藝事業崩盤，東出昌大際遇似乎好上不少，他今(13日)就被日媒爆料已有新戀情，新歡是外型神似瀧澤凱倫（滝沢カレン）的20多歲混血OL美女，令網友直呼「好諷刺，最後還是渣男活最好」！

東出昌大近日被《週刊文春》直擊新戀情，拍到東出昌大拿著備用鑰匙進出女方住處，更起底女方身分是快30歲的美日混血OL。據悉，東出昌大在今年5月對女方展開積極追求，6月拜託對方搬到自己家附近，方便兩人見面。

最扯的是，東出昌大這個月在廣島拍戲，甚至還瞞著經紀公司，偷偷把女方叫來下榻酒店約會。接著東出昌大在本月11號，就被週刊直擊他拿著備用鑰匙，進出女方住處的模樣。報導提到，這名混血OL美女曾向朋友們提到東出昌大，表示：「明明他比我還大5歲，卻像個5歲的孩子。」

對此經紀公司向週刊回應，向東出昌大本人確認了一連串事情，好像都是事實，也認為東出昌大在外拍戲還約女方來酒店的話，以他目前的狀況實在是不明智的行為，公司將反覆確認事實，考慮今後的對策。