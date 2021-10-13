騎鐵馬上路 金大新生踩訪金門自然、人文 19:252021/10/13 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之一。（金大提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之二。（金大提供） 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之三。（金大提供） 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之四。（金大提供） 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之五。（金大提供） 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之六。（金大提供） 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之七。（金大提供） 金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動，帶領大一同學騎上鐵馬，在一圈一輪印的過程中，展開與金門大地連結的健康、知性新生活。 發起人社工系大三程萱譯同學表示，大一新生在學長、學姊的帶領下，從城區石雕公園出發，沿途經過鄉間延平郡王祠、翟山坑道、后湖海濱公園、莒光樓、莒光公園，全程4小時的路程，看見金門的自然、人文景觀。 金大校長陳建民表示，金門是座文化島嶼，有許多值得深度學習和探索的地方，這項活動將同學與在地生活、文化連結起來，相當的有意義。 推創新貸款賣家發財金 滿額加贈千元請客金 牛排教父6品牌放大五倍券 #金門 #同學 #金大 #社工系 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中臺科大校慶 盧秀燕期許攜手邁向下個55年 16:442021/10/13 寶島 攜手台灣大車隊 實現普惠金融 04:102021/10/13 產業特刊 3C通路振興券加碼優惠 04:102021/10/13 時尚消費 臺科大成立數位沙盒校園實證基地 18:282021/10/13 財經 南臺科大樂齡大學 熱烈開學 04:102021/10/13 產業．科技 圓規尾巴雨彈狂炸 花蓮大豪雨 9縣市警戒 10:342021/10/13 生活 2021台灣永續行動獎 台電金門儲能示範系統奪金 13:222021/10/13 財經 金門女騎士摔落水溝涵洞 現場宛如鋼筋陷阱 18:542021/10/13 社會 基隆人瑞共88位！百歲爺爺曝「2年沒有用過健保卡」 14:202021/10/13 生活 疫情緩和旅客增多 台金班機10／15起擴大運能 17:472021/10/13 生活 國泰金 奪金控9月獲利王 04:102021/10/13 財經要聞 生活熱門新聞 600元「藝FUN券」數位、紙本各8組號碼出爐 81萬人中獎 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 千元i原券首抽出爐 快看身份證「這2組」中獎 - 生活 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 舊存摺用完就丟？過來人曝最大用處：幸好有留著 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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