金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之二。（金大提供）

金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之三。（金大提供）

金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之四。（金大提供）

金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之五。（金大提供）

金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之六。（金大提供）

金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動之七。（金大提供）

金門大學社工系在國慶連假舉辦「「社工出走了-單車認識金門」活動，帶領大一同學騎上鐵馬，在一圈一輪印的過程中，展開與金門大地連結的健康、知性新生活。

發起人社工系大三程萱譯同學表示，大一新生在學長、學姊的帶領下，從城區石雕公園出發，沿途經過鄉間延平郡王祠、翟山坑道、后湖海濱公園、莒光樓、莒光公園，全程4小時的路程，看見金門的自然、人文景觀。

金大校長陳建民表示，金門是座文化島嶼，有許多值得深度學習和探索的地方，這項活動將同學與在地生活、文化連結起來，相當的有意義。