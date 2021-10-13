近期在著名線上多人對戰遊戲「戰爭雷霆」（War Thunder）的遊戲論壇中，有一名自稱為法國陸軍裝甲兵的玩家在與他人筆戰時，洩露了法軍「雷克勒」（Leclerc）主力戰車的機敏資訊。7月時該遊戲論壇也曾發生類似事件，當時有人直接公開英軍「挑戰者2式」（Challenger 2）主力戰車的機密文件。

《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，「戰爭雷霆」論壇中經常有人討論各型戰車的性能數據，但先前在一次關於戰車砲塔旋轉速度的爭論中，有一名玩家直接以確實數字反駁其他人的論點，並稱他之所以知道詳細數字，是因為自己服役時正是搭乘雷克勒第2批次（Series 2）主力戰車。

「戰爭雷霆」論壇的版主很快就將相關資訊刪除，並強調洩漏現代裝備的機密資訊「並不好玩」，反而會讓搭乘這些載具的官兵陷入危險之中，強調相關資訊將立刻遭到刪除，洩密者也會受到懲罰。

這並非首次因「戰爭雷霆」出現的洩密事件，7月時曾有一名自稱是英國陸軍「挑戰者2式」主力戰車車長的玩家，批評俄羅斯遊戲製作公司「Gaijin Entertainment」在「戰爭雷霆」中未正確製作挑戰者2式的模組，並附上英國陸軍《陸軍裝備支援手冊：挑戰者2式》（Challenger 2 Army Equipment Support Publication）的截圖當作證據。

相關資料目前皆已被刪除，且Gaijin Entertainment強調，只有在證明來源資料已對公眾開放後，該公司才會依此對遊戲內容進行討論或處理。因此只要資料仍屬機密，玩家便無法藉此動搖遊戲設定。