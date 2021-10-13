台南60年老店周氏蝦捲近日到台中公益路開設台中首家街邊店，老闆周志峯表示，坦言三級警戒期間旗下6餐飲品牌、40多家分店、員工500人，最慘時月虧5、6百萬元，雖然疫情看不到盡頭，但他發現疫情一來，街邊店、庶民小吃最不受影響，危機入市，也希望可以帶領員工重返昔日榮光。

52歲的周志峯1994年接手父親的擔仔麵小攤，並開始以「周氏蝦捲」為品牌，在他經營下周氏蝦捲不但成為外地觀光客到台南必吃小吃，還成為國宴料理；目前周氏蝦捲目前全台有12家店，2014年還接手了老董牛肉麵，以及經營泰式料理、義式料理、上海湯包、魚翅店等，旗下總計有40幾家店，員工人數約500人。

出生成長都在台南的周志峯對台中情有獨鍾，他說自己念逢甲大學，好看好台中發展潛力，周氏蝦捲先前已在烏日高鐵站、清水休息站和麗寶樂園設有據點，此次在公益路上是台中首間的街邊店。

周志峯坦言，走出賣場開街邊店是從疫情三級警戒困境中看到的趨勢，疫情來時，高鐵、休息站和樂園賣場都沒有客人，街邊店反而影響小，尤其周氏蝦捲是庶民小吃，價格親民，也是餐飲業百年不敗的主流。

周氏蝦捲不只是賣蝦捲，還有擔仔麵、粽子、虱目魚肚粥、傳統台南肉燥飯、綜合丸湯、炸排骨等，個人平均消費約150到200元，周志峯笑稱，現在的庶民小吃絕不是20元的蚵仔麵線，物價水平早已漲到百元左右，而周氏蝦捲定位很清楚就是可吃飽、吃巧的庶民美食。且周氏蝦捲公益店慶開幕，消費滿300元送一包熱銷蝦餅，並且用振興五倍卷來店消費，滿500元送100現金券。