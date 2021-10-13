大陸委員會今（13）日發布「和平、對等、民主、對話」政策短片，呼籲兩岸透過平等對話解決分歧。（取自陸委會影片）

大陸委員會今（13）日發布「和平、對等、民主、對話」政策短片，呼籲兩岸透過平等對話解決分歧，傳達政府維持現狀、善意對話的不變立場，共同建構良性的兩岸關係。影片中除了有蔡總統今年元旦談話呼籲北京共促對話外，還包括2020總統選舉蔡總統與韓國瑜、宋楚瑜的電視辯論。

陸委會指出，此部短片以「對話」為主軸，是呼應蔡總統於110年國慶演說所表達之理念，兩岸解決分歧，必須透過平等對話，這也是兩岸關係之核心關鍵。在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。

陸委會強調，近期中國大陸對台進行頻繁軍演及對我參與國際組織打壓等，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。

陸委會表示，兩岸應相互尊重、務實對話解決問題，期盼在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，兩岸能夠透過不設前提的對話，重啟良性互動，保障民眾福祉。

值得一提的是，影片中還出現2020總統選舉蔡總統與韓國瑜、宋楚瑜的電視辯論，對照影片口白表示「對話讓說成為溝通，讓說變得豐富，讓不同想法、立場、觀點，被彼此聽到、被彼此理解，也被彼此尊重」。