隨著桃園航空城都已順利發包，桃園市長鄭文燦13日宣布，桃園首條自建的捷運綠線最後一個標案GC04標，將於今年底公開招標，有G15至G18等4座高架車站，全長約6公里，兩側分別是產專區及住宅區，預計明年4月開工、2028年12月完工。

鄭文燦說，捷運綠線機電標和3個土建標，高架段GC01標、及以桃園車站為界的地下段GC02標、GC03標都已發包，捷運綠線的最後一哩工程「航空城支線」GC04標，貫穿航空城區域，要配合桃園航空城計畫區段徵收取得路廊及用地交付，隨著桃園航空城計畫區段徵收統包工程10個標案都已全數發包完成，條件已具備，宣布今年底公開招標。

鄭文燦說，GC04標全長約6公里，有G15、G16、G17、G18等4座高架車站，航空城大道兩側分別是產業專用區及住宅區，最終G18站可連通轉乘機場捷運 A16橫山站，該站也是清華大學智慧醫療園區所在地，有助引進產業及發展智慧航空城，期許捷運局配合航空城開發時程規畫、對準工期，讓航空城支線順利完成。

捷運局長陳文德進一步解釋，標案包含4座高架車站土建及電梯電扶梯等機電設施，還有用地範圍內的桃園航空城計畫50米道路工程、為期5年的桃園軌道願景館營運維修工作，並涉及橋梁工程，G15、G16、G17為高架二層側式月台，G18站為高架二層島式月台，皆為單一出入口。他也提到今年底公開招標，後續辦理評選及決標，預估明年4月開工，7月起陸續交付用地給廠商，2028年12月竣工。