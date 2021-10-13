尾牙走向微型化！台北喜來登大飯店推出2桌即可開訂的「歲末恩饗春酒尾牙專案」，平日週間與週日每桌十位15800元起，企業即可獨享寬敞的宴飲空間，訂席達百桌以上則可享每桌14800元的超值優惠，專案皆加贈果汁暢飲與紅酒，並視預訂桌數回饋最高8000元的「餐飲福利金」，滿足大型企業或中小型公司需求。

年初受疫情衝擊，國內科技電子、金控醫藥等企業接連取消春酒尾牙活動，今疫情趨緩、禁令逐步鬆綁，宴會訂單有望回溫，鑒於疫情仍屬不穩，也因應疫情影響下的「微型尾牙」趨勢，台北喜來登推出2桌即可輕鬆開訂的微型尾牙，讓企業主們有更多元化選擇犒賞員工。

台北喜來登的中式桌席每桌十人，週一至週三與週日每桌15800元；週四至週六每桌18800元，提供主廚精選中式美饌、席間3小時果汁暢飲、精選紅酒每桌2瓶、免費提供投影設備、音響與麥克風等服務及當日免費停車。企業另可加購酒水優惠，每桌加800元享啤酒無限暢飲、每桌加1200元享紅酒無限暢飲等享受盡歡時刻。

台北喜來登表示，企業主可依需求選擇可容納近千人的宴會廳、或是優雅新穎的小型多功能廳作為宴客空間，訂席依照桌數再加贈「餐飲福利金」作為企業抽獎活動贈禮，屹立多年的星級水準是許多企業主以及福委會信賴的首選。