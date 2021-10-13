南科考古館2周年慶推熱鬧活動，16、17日免費進館參觀。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南科學園區內的南科考古館，自2019年10月19日開館營運即將滿2周年，南科考古館規畫了「Let’s GO！考古同盟時代」為主題的系列活動，包含館內互動闖關遊戲及館外的美食市集、平埔樂舞展演、國小音樂團體表演，10月16日、17日兩日免費進館參觀，歡迎大家周末來館同樂。

南科考古館表示，這兩年來為落實考古科普教育，推出多項教育推廣活動、實驗工作坊，並藉由館校合作、連結在地社區、串聯鄰近文化場館，服務不同客群。今年館慶主題以「同盟」為概念，結合不同族群、館舍，一同到南科考古館交流彼此的文化，結盟為考古夥伴，推廣考古文化。

南科考古館此次特別邀請南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、樹谷生活科學館於館內設置有趣的闖關攤位，每個民眾化身為考古特工，一起來完成聯盟館舍指派的機密任務，只要完成集章規則，就可以把超值獎品帶回家。

南科考古館為盡地主之誼，16日邀請平埔樂舞團、光榮實小弦樂團、新市國小弦樂團、南科實小直笛團，為盟友及遊客獻上樂舞表演；17日則推出適合孩童參與的「小考古大任務」戲劇教育活動，帶孩子理解考古知識並學習尊重及傾聽不同文化的內涵；考古館在館外設置了不同族群的美食市集，民眾闖關之餘還可以至館外享用風味美食。

南科考古館指出，為提供民眾更專屬、優質及數位化服務，館慶當天將推出新的會員卡制度，「WOW卡」及「OH卡」，民眾成為考古館的會員即可享有更多超值優惠及服務，館慶兩天期間辦卡，將可參加挖挖樂抽獎，獎項豐富，歡迎大家相揪成為南科考古館的「盟友」。