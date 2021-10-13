烏克蘭做為原本蘇聯的主體3國之一，一直以蘇聯武器為主，但是該國對蘇聯與俄羅斯有無法調和的矛盾，於是決定放棄蘇式武器。烏克蘭國民警衛隊（National Guard of Ukraine）表示，該部隊未來將以美國/北約系的槍械，全面汰除數蘇聯式槍支。

防衛部落格(defence-blog)烏克蘭國民警衛隊總司令部後勤部副主任謝爾希·赫里岑科上校(Serhiy Hrytsenko)說：「國民警衛隊正在重新裝備最新的槍械武器。第一階段已經完成。」

操作UAR-15的步兵。(圖/Zbroyar)

他表示，烏克蘭特種部隊已經收到了新的 UAR-15 突擊步槍與UAR-10狙擊步槍，而不是蘇式的卡拉什尼科夫步槍。

UAR-15是烏克蘭授權生產的美系AR-15步槍，與M16、M4都是同一系統，也都使用5.56 × 45公釐NATO制式子彈。護木與上槍身裝有皮卡汀尼戰術導軌，可以安裝瞄具、照明雷射、手電筒、輔助握把等輔助工具。不過該槍的槍管和扳機結構，是由美國公司Daniel Defense製造的。

UAR-10同樣源自美系AR-10，由烏克蘭自行生產，它的槍身較長，加裝腳架以擔任狙擊任務，該槍使用7.62 × 51公釐NATO制式子彈。