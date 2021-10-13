台南市善化樂齡學習中心國樂社團應邀至社區表演。（台南市善化樂齡學習中心提供／劉秀芬台南傳真）

台灣邁入高齡社會，台南市政府區區成立樂齡學習中心，提供長者終身學習環境，其中善化區樂齡學習中心是少數有超過10個上課據點的區，除了參與人數多，特色課程也吸引長輩參與，國樂、太鼓、土風舞班長輩還自組社團至社區表演，活到老、學到老，還服務到老。

善化區樂齡學習中心由善糖國小承辦、溪美社區發展協會協辦，區內開課點已達11處，包括溪美、什乃、六分、田寮、文昌、東勢寮、小新、胡家、文正、牛庄、善糖國小，目前正輔導坐駕社區設點開課。

善化區樂齡學習中心主任洪芳慧表示，善化區樂齡學習中心最大的特色是陪伴與共好，除了廣開各種課程，也招募許多來自不同區的志工，許多志工因為看到長輩在社區上課有人陪伴變得更開朗活潑，自己感動之餘也加入志工行列。

洪芳慧表示，樂齡學習中心開課也會根據不同社區做調整，例如田寮里長輩想從歌唱學日文，小新里的長輩想學中醫保健，文昌里長輩喜歡軟性的電影欣賞；中心也幫牛庄社區規畫土風舞班，請來熱門的師資，一開班就大受歡迎，小新里的歌唱班，還吸引長輩們跨里上課。

溪美社區則結合在地陶藝家開課，長輩不但學陶藝，還幫社區設計巷弄指引牌；老幼代間課程則推出溪美在地繪本，長輩們不但親自創作，還會到國小、圖書館分享繪本內容；國樂社、太鼓社的學員還自組社團，至社區活動表演。

台南市樂齡學習中心上課人數約有1萬2000多人，其中善化區有500多人。洪芳慧說，很多里都有興趣加入開課據點，但都怕辦了開課人數不足，枉費大家籌辦心血。洪芳慧表示，社區只要有意願，中心會給予協助，從每月一次講座開始，目標讓長輩能就近上課，共同學習成長。