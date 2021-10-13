中共中紀委日前宣布，第8輪巡視將對25家金融單位黨組織展開。據《界面新聞》報導，中央巡視組已進駐22家金融單位，為期兩個月，並設有專門值班電話、郵政信箱。

報導指出，中共中紀委網站披露情況指出，截至目前，各巡視組已經在22家金融單位召開了巡視工作動員會，包括外匯局、人民銀行、證監會、銀保監會、深圳證券交易所、上海證券交易所、長城資產管理股份有限公司、中國華融資產管理股份有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、東方資產管理股份有限公司、中國投資有限責任公司、光大集團、中信集團、農業發展銀行、國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、中國人壽保險（集團）公司、中國人民保險集團股份有限公司。

據報導，中央巡視組將在各金融機構工作2個月左右。巡視期間設專門值班電話、專門郵政信箱，巡視組受理信訪時間截止到2021年12月15日。

根據巡視工作條例規定，中央巡視組主要受理反映各金融機構黨委領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。

其他不屬於巡視受理範圍的信訪問題，將按規定由各金融機構和有關部門處理。