2021湯姆斯盃世界羽球男子錦標賽，中華隊13日在最後一場小組賽迎戰印尼隊，前3點打完1比2暫時落後，第4點上陣的男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵力拚3局、78分鐘，22比20、17比21、23比21力克阿山（Mohammad Ahsan）／馬丁（Daniel Marthin），讓雙方來到2比2平手，就看第5點單打分勝負。

中華隊過去兩屆湯姆斯盃都打進到8強，本屆小組賽首戰2比3飲恨泰國隊，第2戰5比0輕取阿爾及利亞，目前在所屬分組和泰國一樣都是1勝1敗，13日面對目前2連勝的印尼，中華隊必須全力搶勝，才有爭取8強的希望，因此每一點勝利都相當重要。

這場中印大戰，第1點單打周天成20比22、16比21飲恨金廷（Anthony Sinisuka Ginting），第2點男雙李洋／王齊麟28比26、16比21、21比14擊敗世界排名第7的世界排名第7亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），第3點單打王子維17比21、13比21不敵克里斯提（Jonatan Christie），靠著第4點雙打追回1勝，讓比賽延續到第5點分高下。

最後壓軸第5點男單中華隊世界第146名戚又仁單挑世界第19雷斯塔維托（Shesar Hiren RHUSTAVITO），雙方過去僅在2018年交手過一次，當時雷斯塔維托直落二勝出。