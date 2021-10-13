林美貞親力親為一手打造的糕點工作室曝光。（粘耿豪攝）

林美貞不僅外型美豔，做甜點與做菜功力更是了得。（粘耿豪攝）

林美貞不僅外型美豔，做甜點與做菜功力更是了得。（粘耿豪攝）

林美貞不僅外型美豔，做甜點與做菜功力更是了得。（粘耿豪攝）

藝人林美貞籌備多時的糕點工作坊「manis manis甜‧覓室」，經過試營運後，13日正式曝光。她表示，manis manis是馬來文「甜」的意思，聽起來又像「錢」的英文諧音，除了貼近自己的文化背景，也是對家鄉的思念。她今年3月開始籌備，不料卻碰到疫情，房子租了、花了超過200萬裝潢，卻無法營業，幸好遇到佛心房東減價1半，讓她直呼「台灣很溫暖」。

林美貞過去有多年投資餐廳、開店的經驗，曾陸續開過20幾家店，最多同時開5家店，但已休息8、9年沒再開店，這次開糕點工作室主要以網路銷售為主，產品主打斑蘭蛋糕、生乳捲、司康等，由於還沒找到可以一起合作的蛋糕師傅，她自己一人每天最多只能限量做30個蛋糕。

她說，做甜點、與朋友分享可以讓她紓壓、有快樂的感覺，這幾年身邊朋友都吃過她做的蛋糕，一知道她開工作室、中秋節前開放訂單，馬上一堆人下單，才開放兩天她就馬上停止接單，「我一個人做了好幾百盒，忙瘋了，3星期就瘦了3公斤！體重回到好久不見的4字頭，48公斤！」連19歲的兒子都來幫她摺紙盒，她當時累到無法回家要揪兒子去住工作室對面的五星級飯店，還被兒子罵「妳錢多啊！睡沙發就好！」 她笑說，這是個很好的經驗，沒想到一開始試營運就挑戰這麼大，還讓她見識到台灣人真的很喜歡送禮！

她與前夫孫興生的兒子孫恆，本來這學期要去加拿大讀大二，但因為疫情，再加上母子兩人的馬來西亞護照都快過期，寄回馬國重新申請需要好幾個月時間，所以學業暫停一學期。被問到感情生活，她笑說：「這工作室就是我的新戀情！」會想開糕點工作室其中一個原因就是兒子出國念書不在身邊後，她可能會很痛苦，所以一個人總得找事情做。雖然身邊不乏追求者，但她戲稱「沒空看他們，很累」，但也透露還是會有一些小戀愛，只是常會覺得「算了，好累」。50歲的她，覺得重新再創業就是給自己的禮物，現在只想好好為自己生活，做自己開心的事。