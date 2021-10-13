「南海戰略態勢感知計畫」推測，美軍核潛艇發生事故的位置，很可能在海南島、西沙群島和巴士海峽的三角區域中間。（圖源：南海戰略態勢感知計畫）

10月2日，美海軍「海狼」級攻擊核潛艇「康乃狄克」號在南海與不明物體相撞，造成多人受傷。這次撞擊事件，疑點重重，事故發生地到底在哪裡？美核潛艇究竟經歷了什麼？又是為何出現在此？據「央視軍事披露」推測，撞擊位置應發生在海南島、西沙群島和巴士海峽的三角區域。

★美軍核潛艇事故具體發生在哪？

據美國海軍學會網站報導，「康乃狄克」號核潛艇在南海與不明物體相撞後，已返回關島進行評估和維修。而美軍和美媒提及此次核潛艇事故發生在印太地區國際水域或南海國際水域，又到底指向哪裡？

長期跟蹤南海問題的智庫「南海戰略態勢感知計劃」，借助船舶自動跟蹤系統、空中廣播自動監視系統和遙感衛星影像等開源數據監測到，10月3日上午10時左右，在西沙群島東南約48.7浬處，發現一艘疑似「海狼」級潛艇處於上浮航行狀態。隨後監測到的路線顯示，這艘潛艇駛向關島。

「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波說：「我們判斷該核潛艇大概是10月2日下午或晚上發生的事故。根據3日的影像，倒推10到20個小時，結合上浮時的航行速度，再往北推200海浬左右，發生事故的位置很可能在海南島以南、西沙群島以北，即海南島、西沙群島和巴士海峽的三角區域中間，這也是美軍在南海非常活躍的區域。」

★美軍核潛艇為何出現在這片海域？

「當然水下是整個海軍作戰和行動中間最不可知的，所以確切的消息誰都沒法獲知。但我們從公開的信息判斷，根據美軍核潛艇在南海的通常活動情況，其活動重點，就在這片三角區域，離我們非常近，這次事故肯定大概率也是在這個地方發生。」胡波強調。

胡波認為：「10月4日上午，美國『卡爾文森』號航母打擊群從巴士海峽進來，按照美軍航母打擊群的部署方式，攻擊型核潛艇要部署在航母打擊群前300到500公里的位置。10月2日，如果它是配屬航母行動的話，核潛艇很顯然也在我們剛才講的三角區域。另外，如果參照美國在冷戰時期針對蘇聯的做法，將攻擊型核潛艇用來蹲守對手核潛艇的港口。這樣的話，它離相關港口不會太遠，所以我們可以想象它的位置在什麼地方。」

★高強度鋼板組合建造的核潛艇，為何能被撞傷？

作為冷戰時期的產物，「海狼」級攻擊核潛艇集美國海軍先進技術於一身。除了核潛艇艏艉部位相對薄弱外，殼體採用高強度鋼板組合建造。到底是什麼樣的物體，能讓一艘水下排水量超過9000噸的龐然大物被撞傷呢？

潛艇技術專家分析，「康乃狄克」號撞上的是一個具有一定質量，並且比較堅固的物體。

針對此次潛艇事故，美媒採訪了一位曾在美軍潛艇部隊服役的聲納兵，他認為，與世界其他地區相比，在南海發生潛艇碰撞的風險更高，因為這裡是各類船隻通行的繁忙地區，而頻繁的活動使得潛艇被動聲納效果減弱。另外，大型潛艇在南海航行非常具有挑戰性，由於南海海域底部處於不斷變化的狀態，某些區域深度變化突然。

★核潛艇撞上黃花魚養殖箱？

近日，網路熱傳「南海黃花魚養殖箱被不明物體碰撞，造成約5萬斤黃花魚及海洋養殖產品脫逃」。央視國防軍事頻道記者採訪海南網箱養殖企業負責人，對方表示，海南不養黃花魚，網箱一般設置在淺海，並且不超過海岸線20公里。

深水網箱養殖主要生產金鯧魚、軍曹魚等海魚。因此潛艇在南海撞上網箱的概率很低。

而目前網絡上流傳的碰撞後事故圖，大都為「海狼」級每年冬天參加美軍在北極舉行的年度冰下試驗產生的損傷。

★核潛艇一旦發生核洩漏有多可怕？

作為一艘攻擊型核潛艇，碰撞事故還引發外界特殊憂慮。「海狼」級核潛艇安裝有一台S6W反應堆系統，使用武器級高濃縮鈾作為燃料，動力系統軸功率高達52000馬力。一旦發生水下碰撞導致核洩漏，將會對海洋產生怎樣的後果？

對此，軍事專家杜文龍認為，核潛艇反應堆使用高濃縮鈾，和核電站使用的工業級濃縮鈾不一樣。9000多噸排水量的核潛艇一旦在水下發生核洩漏，後果會非常嚴重。

杜文龍指出，「核潛艇在水下如果出現艇殼破裂，或是反應堆洩漏，危害的不光是某一海域。核燃料半衰期很長，一旦污染海水、水生植物、海洋動物等，污染將會由點向面進行擴展，並隨著洋流在全球範圍內構成重大影響。」