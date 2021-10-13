桃園市民卡發行6周年，資科局結合百貨周年慶檔期，推出「百貨來店靠卡抽FUJI愛沙發按摩椅」、「週六市民A好康 安妮兔好禮週週送」及「桃園市市民卡APP 百貨禮券刮刮樂」等三大主題活動，只要消費感應市民卡成功，即可參加抽獎或兌換好禮，活動期間登入市民卡APP還可參加刮刮樂，活動15日正式開跑，鼓勵辦卡、振興消費。

鄭文燦說，桃園市市民卡發行屆滿6週年，為鼓勵辦卡、振興消費，將提供桃園市市民卡卡友一系列的優惠好康活動，適逢百貨週年慶陸續開始，首波市民卡「Shopping這張卡好康˙百貨周慶嘉年華」活動，與統領廣場、桃園ATT筷時尚、新光三越桃園大有店、新光三越桃園站前店、SOGO中壢店、JC PARK桃園春日館、JC PARK 中壢中正館、遠百桃園店合作，10月15日至12月15日，桃園市市民卡卡友（桃園市認同卡不列入）都可參加。

「百貨來店靠卡抽FUJI愛沙發按摩椅」活動期間至上述百貨商場，憑消費不限金額發票及感應桃園市市民卡成功，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽到FUJI愛沙發按摩椅，每卡每日限登記1次，登記越多次中獎機會越高。

「周六市民A好康 安妮兔好禮週週送」指定周六憑當日單筆滿500元發票及感應桃園市市民卡成功，即可獲得百貨商場當日指定「安妮兔限量好禮」，每百貨專屬好禮限量50份，每日每卡每百貨限兌換1次，總共400份，送完為止。

「桃園市市民卡APP 百貨禮券刮刮樂」活動期間每日登入市民卡APP，參加1次「刮刮樂活動」，有機會獲得百貨商品券或多項超商飲品。

資科局將陸續推出桃園市市民卡6周年活動，包含登錄發票抽大獎、桃園吃喝集章趣、市民卡6週年APP拉霸瘋好康等優惠活動，鼓勵市民響應疫後新經濟，邀請市民一同享受「這張卡好用」，活動詳情請參考市民卡主題網站(https：／／card.tycg.gov.tw)或下載市民卡APP查詢。