台中市府經發局專門委員林敏棋表示，市府配合發放五倍券時程，將購物節活動選定雙十節起跑，振興加碼超過3億元購物節抽獎現金，吸引來自全國各地民眾的熱絡買氣。（盧金足攝）

康生健康科技力挺台中市政府推動振興經濟的台中購物節活動。（盧金足攝）

健康經濟驚人，搶攻五倍券與台中購物節商機！CONCERN康生健康科技推廣健康生活概念與推動社區關懷服務，舉辦首屆「康生舒福節」，被業界稱為「按摩器女王」的康生健康科技董事長白如娟強調，響應台中購物節推出「康生600元數位券大放送」及「我把五倍券放大了」，鼓勵民眾投資健康。

台中市府經發局專門委員林敏棋表示，中央振興五倍券8日上路，市府配合發放五倍券時程，將購物節活動選定雙十節起跑，同時振興加碼超過3億元購物節抽獎現金，吸引來自全國各地民眾的熱絡買氣。

活動期間天天抽1千組5000元、周周抽10組10萬元、每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅，並增加市民專屬抽獎項，每周抽的10萬元額外加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加1組限定市民得獎。

CONCERN康生健康科技董事長白如娟響應市政府鼓勵企業投資台中市的呼籲，十多年前選擇在家鄉台中市創業，在業界以小型按摩器從經營電商市場做起，目前已是各知名電商平台的主要合作夥伴。

公司營收及規模年年成長，不斷廣納各方人才，在健康按摩器材產業市場備受矚目，該公司的服務產品線從健康按摩器延伸至運動健康器材，及美體按摩用品，全台服務通路自線上電商延伸至上千家自營及合作的實體通路門市，白如娟也成為業界知名的按摩器女王。

「康生舒福健康大列車」力邀按摩舒壓達人陳建安設計多項活絡筋骨的樂活輕運動，民眾可以到康生健康生活體驗館朝富旗艦店體驗。

康生健康科技力挺台中市政府推動振興經濟的台中購物節活動，CONCERN康生健康科技贊助台中購物節早鳥抽獎獎品，計畫與各大專院校USR中心合作推廣，將舒福健康大列車活動導入至社區長照關懷。