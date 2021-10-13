台灣高鐵今天宣布推出「大學生秋遊專案」，提供搭車優惠，但國慶連假剛過，加上其時間點正巧涵蓋基進黨立委陳柏惟罷免案投票日，敏感時機引發外界聯想，質疑動機不單純，對此高鐵也做出駁斥，對於指控「至表遺憾」。

大學生秋遊專案活動中，具TGo會員身分的大學生若在10月20日至12月15日購買指定車次並登錄證號，滿600元就可獲得對號座65折優惠券一張。對此刪Q總部痛批國家機器再度運作，意圖護航陳柏惟。

消息傳出許多鄉民也嘲諷：「怎麼同樣的操作去年也看過」、「連假都過了才推優惠是哪招」、「以前這時段都沒優惠過，今年突然有，嘻嘻」、「國家機器動的真的很厲害」、「這才叫失智列車」、「每次都玩這一招」、「大學生不是都開學了，國慶也過了」、「玩這麼明顯怪人愛聯想」，但也有人反駁：「大學生又不一定挺陳柏惟」、「要罷免的也能搭車回去投票啊」。

事實上，這也並非高鐵第一次在敏感時間點推出優惠，去年6月的罷免韓國瑜前夕，高鐵也恰巧推出滿500元送5折優惠券的大學生雙周快閃優惠，當時就遭質疑根本是「罷韓專車」。

對此高鐵公司稍早回應，強調絕無任何政治計算，是考量到疫情需緩，加上五倍券開始發放，才會規畫相關的配套方案，取代暑假未能推出的學生優惠，對外界不實指控「至表遺憾」。