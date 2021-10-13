台苯14日股臨會進行董事改選，持股逾10％的外資多數已透過電子投票系統完成議案表態，13日電子投票結果出爐。這次電子投票總股數約6159萬股，佔台苯股本11.5966％；公司派取得7.7975％，市場派取得0.8167％，另有2.9825％棄權。公司派在8席一般董事及2席獨立董事的得票數大幅度領先市場派。

據電子投票結果顯示，在一般董事方面，獲得投票權數最高的是現任董事長林文淵，已獲得2.58億權，換算股數比4.451％。排行第2的也是公司派提名的現任董事、金智宏投資代表人王炯棻，獲得約6173萬權，其餘公司派提名的候選人，平均皆有約460萬權數。

至於市場派所提名的一般董事，這次電子投票獲得的權數相對較少，最多僅10餘萬權。

電子投票獨董方面，公司派提名的簡金成，獲得7048萬權，排行第1；排行第2的則是市場派提名的張國欽，獲得4657萬權；排行第3的是公司派提名的林郁昌，獲得約2930權。

台苯董事目前公司派七席、市場派四席。據悉，公司派林文淵陣營加計委託書、外資電子投票及自身持股後，已囊括逾六成股權實力，預估董事席次可望穩定從七席推進至八席，後續將以「擁八望九」目標積極挺進。

孫鐵漢陣營推估合計掌控股權應有二成水準，拿下二席董事不成問題；倘若配票策略比公司派略勝一籌，董次席次或有機會上看三席。