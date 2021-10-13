台灣行動菩薩助學協會從2003年底成立，至今19年，游金洲也當了19年祕書長，19年來不只出錢出力，還為弱勢學生提供泥作、水電等學習與工作機會，現在打造結合生活、人文、美學、公益四大願景「娘家館」，還可提供藝術家、工藝師創作的舞台。

「放心，我們一直都在！」游金洲說，疫情衝擊各行各業，台灣行動菩薩助學協會每兩年舉辦相見歡活動，為避免群聚風險，愛心不喊停，結合全聯福利社預計11月將愛心物資箱宅配到各個助學的學校，讓偏鄉孩子感受社會對他們的關愛。

游金洲投入志工行列，19年來見到多名曾是該協會幫助的孩子，畢業後也回來當志工，從手心向上變成手中向下的行動菩薩，啟動善的循環，自己深深感動，有需要他擔任祕書長服務的一天，希望繼續幫助更多人。

關懷社會，游金洲也發現很多人遠嫁來台中，回娘家路途遙遠，他說，娘家閩南話稱為「後頭厝」，包含親切、熟悉、幸福、記憶的味道，也是一種信任、親近的感覺。

原使用的「娘家館」因空間無法容納較大型活動，漸不敷使用，擔任磐興建設總經理的游金洲，斥資在14期打造嶄新「娘家新館」，還商請設計團隊以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念。

游金洲表示，娘家館成立的初心，起源於追求體驗生活新感受，傳遞愛的文化為初衷，提供「後頭厝」的幸福平台，嫁出去的女兒不是潑出去的水，娘家永遠是妳的依靠。