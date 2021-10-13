傳大陸擬提升反壟斷局級別 加強打擊反競爭行為 19:542021/10/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳大陸中央正在考慮提升國家市場監督管理總局下屬反壟斷局的地位。(翻拍自大陸反壟斷局官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透報導，大陸中央正在考慮提升國家市場監督管理總局下屬反壟斷局的地位，以加大對市場壟斷行為的打擊力度。 報導指出，知情人士表示，大陸政府正在考慮的新架構，反壟斷局將成為國家反壟斷局，並升級為副部級，但仍隸屬市監總局。 消息人士稱，行政級別提高，將有助於反壟斷調查人員在審查併購案時獲得資源。 反壟斷局是國家市場監督管理總局內設機構，主要負責擬定反壟斷制度措施和指南，組織實施反壟斷執法工作，承擔指導企業在國外的反壟斷應訴工作，組織指導公平競爭審查工作。 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 大陸傳擬提升反壟斷局級別 #反壟斷局 #級別 #行為 #報導 #考慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國情報界針對中國的3大動向 04:102021/10/13 產業財經 日議員發文反「刪Ｑ」 藥師怒揭民進黨選舉招數：真的很厲害 07:572021/10/13 政治 鄭麗文諷第1個投降 蘇反嗆不要臉 04:102021/10/13 焦點要聞 全力對付大陸 專家：美軍最常忽視這威脅 18:072021/10/13 軍事 蔡英文稱ROC與PRC互不隸屬 國台辦：赤裸裸販賣兩國論 11:172021/10/13 兩岸 賈靜雯禮服反褶洩一片雪肌 開大深V半球事業線不藏了 16:432021/10/13 娛樂 馬雲「被消失」傳聞沒停過 知情人曝行蹤：他在香港做這件事 09:582021/10/13 財經 台灣問題10點預測：北京仍盼和統、中美關係越惡化 武統可能性越大 11:552021/10/13 兩岸 替陳柏惟澄清 蔡其昌反譏國民黨：不用急著幫盧秀燕打擊我 15:452021/10/13 政治 日產前董事長棄保潛逃 將告老東家違法押收資料 15:592021/10/13 國際 社評／不要成為中美關係中的一根刺 04:102021/10/13 焦點新聞 兩岸熱門新聞 美國核潛艇南海撞擊地點曝光？央視一張衛星圖揭密幕後涵義 - 兩岸 樂玉成：台灣別自以為是王牌 到頭來只會淪為廢牌和棄牌 - 兩岸 - 旺報 針對中國競爭 美開發頂級核潛艇 專家：錯誤挑起亞太地區軍備競賽 - 兩岸 台灣問題10點預測：北京仍盼和統、中美關係越惡化 武統可能性越大 - 兩岸 互不隸屬說遭國台辦批是販賣兩國論 陸委會：客觀事實 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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