根據路透報導，大陸中央正在考慮提升國家市場監督管理總局下屬反壟斷局的地位，以加大對市場壟斷行為的打擊力度。

報導指出，知情人士表示，大陸政府正在考慮的新架構，反壟斷局將成為國家反壟斷局，並升級為副部級，但仍隸屬市監總局。

消息人士稱，行政級別提高，將有助於反壟斷調查人員在審查併購案時獲得資源。

反壟斷局是國家市場監督管理總局內設機構，主要負責擬定反壟斷制度措施和指南，組織實施反壟斷執法工作，承擔指導企業在國外的反壟斷應訴工作，組織指導公平競爭審查工作。