有錢人就是要開好車、住好房？網友觀察到，某年齡層在花錢方面有一種特別現象，明明擁10幾間房地產，生活卻過得像低收入戶般拮据，「手機用了7-8年沒壞捨不得換」，直言不懂得享受生活！引起熱議。對此，有內行解答，直呼「有錢人跟你想的不一樣」。

「小弟觀察身邊許多50-60歲的人有這現象」，原PO在PTT指出，這些人明明有10幾間房地產，每天生活卻像低收入戶一樣，「手機用了7-8年沒壞捨不得換」、「車子用代步車20年還在開」、「出門吃飯嫌貴，一邊念食材才多少錢」、「買生活物品還要貨比三家，或是等折扣活動。」

原PO質疑，這些人就是死命存錢來買更多房子，「看起來資產不斷滾動，但是當事人根本沒享受到啊！」他認為，年輕可以為了未來拮据，但50-60歲的人了，還不享受生活，要等到什麼時候？「難道給子孫揮霍有比較好嗎？」

對此說法，網友熱議表示，「這種就是存錢比花錢還爽，你覺得他沒在享受，他還覺得你看不透」、「看到戶頭數字往上加就是奢侈的幸福」、「錢是拿來心理穩定，不是拿來花的」、「錢超過一個程度，就失去花錢的意義」。有人則指出，「那個年代的人都這樣，省吃儉用」、「因為他知道成本還有舊時物價，花不下去」。

但也有不少人認為，並不是花錢才能得到快樂，心靈富有才是真富。「很多人的快樂並不是建築在物慾之上啊」、「因為生活就是簡單就好了」、「不是花不起，是想把最好的留給家人」、「跟你講，人享清福才是最奢侈的」。網友強調，「節儉跟摳門是兩碼子的事，節儉是美德」，而且通常這種人捐錢更多，私底下都在默默回饋社會。