美國時事新聞雜誌《外交家》近日撰文分析，儘管東盟國家正試圖走出新冠肺炎大流行帶來的經濟重創，讓一帶一路似乎前景可期；但從恆大的龐大債務、大陸拍板停止國外建設中的燃煤電廠、新冠肺炎造成東南亞的資金壓力，以及東協國家自身的盤算，一帶一路未來恐不樂觀。

文中指出，6年前許多觀察預測中國大陸封閉的中央計劃式經濟本身帶有巨大風險。這樣的問題在「一帶一路倡議」(BRI)中一覽無遺；包括借款太高，BRI的大型項目又太多。當時，越南官員更警告，「全球經濟的風吹草動，都會對像越南、寮國、柬埔寨與緬甸等發展中國家，產生巨大影響」。

儘管外界一片看衰，但全球第二大的經濟體並沒有因此崩潰。北京的作法反而是借款更多、放款也更多、印更多的錢，且已更驚人的範圍進行。隨著北京政府透過人民幣貸款，向經濟注入大筆資金，導致M2(流通中的資金)自2015年起大幅上升，這讓德意志銀行警告這種情勢「無法長期持續，且威脅金融穩定」。

文中分析，其中絕大部分的資金流入高速公路、港口、鐵路與大壩等一帶一路基礎設施項目。然而，這類的合約與條款往往不對等，造成北京在外國土地上設立債務陷阱，使其能奪取有戰略意義的資產。

作者認為，要討論一帶一路是否已經過了最高潮，必須回歸到東盟的態度。根據美國企業研究所的統計數據，截至2020年，一帶一路合約簽署總金額已達465.4億美元；其中，東盟佔36%為最比例最高者。然而，更新而又獨立的數據可以提供更清晰的畫面。

根據國際發展研究室AidData的研究報告，過去18年以來，中國大陸已向165個國家提供8340億美元的貸款，用於在1.3萬多個項目。在受援助的國家中，高達42個國家對大陸的債務超過自身GDP的10%，這包含柬埔寨與寮國在內的國家。

文中認為，這些貸款多半與「一帶一路」有關；但真相卻是BRI的最輝煌時代已經落幕。第一個原因是恆大房產高達3050億美元債務的影響。監管機構警告，如果大陸第二大房地產開發商如果未能履行其債務義務，大陸經濟將面臨系統性風險。

第二個原因是北京拍板，取消在國外建設的燃煤電廠，並影響約600個計劃中的燃煤發電機組。儘管關注氣候變遷的人士無不鼓掌叫好，但這樣突然的舉動的確打亂區域的中短期能源需求。

第三，北京仍有意願履行一帶一路的義務，而這將構成北京外交政策的基石；但實際上來看，自2018年開始，一帶一路的開銷正逐漸走緩。加上新冠肺炎的大流行，BRI的基礎建設項目嚴重延宕，彼此惡性循環下都加劇區域地緣政治緊張局勢。

這些讓資金緊張的東盟國家備感壓力，東南亞國家希望北京與一帶一路能在未來數年內，支援東盟經濟體能走出疫情造成的經濟體衰疲。從東盟部長於9月初舉行的一帶一路倡議峰會，會中聚焦在大流行後經濟成長所需的新措施，就可驗證此一想法。

隨後，柬埔寨、寮國、與越南元首，在河內舉行罕見的小型峰會。外界認為，越南試圖藉此鞏固因北京區域政治與經濟權力運作，而破碎不堪的舊聯盟。

作者總結，儘管北京的自由貿易協定可能在一定程度上對一帶一路產生裨益；但追根究柢來看，從經濟、能源、新冠肺炎與東南亞國家自身的小心思來看，前景恐難樂觀。