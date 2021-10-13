新竹人妻安安（化名）在手搖飲店上班，戀上小10歲、仍是研究生的男同事阿光（化名），兩人出雙入對讓人看不下去，傳簡訊示警安安擔任工程師的丈夫。安安尪察看妻子手機，果然發現她與阿光的曖昧對話，兩人不但愛來愛去，甚至還有「用手揉我的蛋蛋袋」等明顯發生性行為的內容，氣得提告向阿光求償100萬元。新竹地院審理後，判阿光得賠人夫45萬元。可上訴。

根據判決書，安安丈夫表示，與妻子結婚多年，育有兩名子女，自己努力工作、用心照顧家庭，安安於2020年1月間為了貼補家用，到手搖店打工，與研究生阿光成為同事。沒想到同年9月26日，收到陌生人傳來簡訊，指妻子在外與一名相差近10歲男子出雙入對、共同過夜，請他注意。

安安丈夫查看妻子手機，果然發現兩人親密訊息，且內容相當露骨，他向安安攤牌，沒想到安安也坦然承認，讓他痛徹心扉，立即協議離婚，並且對阿光提告求償。

阿光辯稱與安安僅是同事關係，並未交往，也沒有一同出遊過，更說通訊軟體上的聊天紀錄是任何人都可以輕易偽造，因此拒絕賠償。

不過，法官審理時勘驗對話紀錄，發現兩人的對話有「我喜歡昨天晚上，在你家洗澡、穿著你的T恤、睡前和你聊天、睡醒還可以抱抱，我想要永遠這樣」、「用手揉我的蛋蛋袋」、「我還想過火車便當，就是我站著把妳面對我整個抱起來，妳的腳掛在我手上」、「可以把我抱起來很棒，爆幹棒，應該很爽」等語，明顯逾越同事間或一般男女正常來往之分際。

法官也認定截圖等證據沒有明顯的編輯痕跡，因此不採信阿光說法，判他須賠償安安丈夫45萬元。可上訴。