1名網友日前在屏東1處公園發現某個溜滑梯的設計相當特殊，竟是在滑道中間放置圓形凸起物，恐怕導致孩童滑下時下半身遭衝撞，該網友笑說「我剛溜完，然後尿血，請問是正常的嗎」，其他網友則留言說「上次的男生已直接去紫禁城報到」、「原本滑道裡佈滿蛋花湯」、「邊玩邊消痔」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是1處看似正常的溜滑梯，不過仔細一看溜滑提的坡道上竟有1個個球狀突起物，整條溜滑梯上共有3個，讓網友相當不解其用途，因為若是正常使用情況下，孩童恐怕下半身會因為該凸起物撞擊而受傷。

1名網友日前在屏東1處公園發現某個溜滑梯的設計相當特殊，竟是在滑道中間放置圓形凸起物，恐怕導致孩童滑下時下半身遭衝撞。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該網友PO文說「我剛溜完，然後尿血，請問是正常的嗎，在線等」其他網友則留言說「正常，上次來的那位男生更慘，已經直接去紫禁城報到了」、「好貼心，有煞車輔助」、「這是清理過了，原本滑道裡佈滿蛋花湯」、「邊玩邊消痔」、「結合天堂路的溜滑梯」、「攝護腺衝擊式按摩」。

而也有網友認出照片中的公園疑似就位在屏東；此外，先前還有另名家長控訴台中二和公園裡面的溜滑梯設計不良，因為該溜滑梯是結合攀岩與滑梯，但孩童從中間的攀岩場爬上去後，再從兩側滑下時容易撞到中間攀岩的凸起物，就有孩童真的撞到下體而大哭。