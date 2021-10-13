中廣董事長趙少康。（圖/截取中時新聞網直播）

中華民國110年國慶日，駐德代表謝志偉竟在當天持「台灣獨立」布條拍照po臉書，又在12日貼文「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」引發社會爭議。對此，中廣董事長趙少康今(13)日直批，謝志偉沒資格領中華民國薪水，並掀開民進黨骨子裡就是台獨，卻高喊中華民國四處騙票。

趙少康在臉書指出，謝志偉身為「中華民國駐德代表」，每個月領幾十萬中華民國國民給的薪水，不只在國慶日高舉台灣獨立旗幟，還說自己邊揮國旗邊吐血，當中華民國的官卻不承認中華民國，真有風骨，就該辭職明志，否認中華民國到底。

趙少康並批評「民進黨心裡想的就是台獨，根本不認同中華民國，也不認同青天白日滿地紅國旗，蔡英文投書給美國外交期刊，以台灣總統署名，不是中華民國總統，只拿中華民國跟老共吵架，對內要騙票時，又強調按照憲法，目前的國名是中華民國。」

趙少康表示，謝志偉身為駐德代表，爭取BNT疫苗不積極、沒有建樹，成天只會靠意識型態搏新聞版面、刷存在感，外交部長吳釗燮還稱讚他「表現優異」、總統府說「他有一顆熱愛國家的心」，處處迴護這種分化團結的外交官，民進黨全黨上下骨子裡就是台獨，卻高喊中華民國四處騙票。

趙少康嗆謝志偉「不認同中華民國，就不要領中華民國的薪水，民進黨想要台灣獨立，就推動修憲，不要只會侮辱中華民國國旗、大搞國家分裂謀取政治利益，謝志偉想推動台灣獨立，就辭職回來，愛講什麼就講什麼，不要一面當中華民國的外交官員，一面高喊台灣獨立。」

最後，趙少康強調「青天白日滿地紅國旗，染的是黃花崗72烈士的血，是十次革命失敗的林覺民、秋瑾的血，有他們的犧牲才有今日的中華民國，謝志偉這種褻瀆國旗的言行，蔡英文應該立刻召回撤換。」